Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırım: Şahıslar kuruluşlar ve gemilere yönelik 162 karar açıklandı

Kanada hükümeti, Ukrayna'yı desteklemek amacıyla Rus vatandaşlar, kuruluşlar ve Rusya'ya ait gemilerin de yer aldığı 162 yaptırım kararı aldı.

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde Rus şahıslar, kuruluşlar ve gemiler bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kişi, kuruluş ve gemilerin yer aldığı 162 unsura yönelik yaptırım kararı alındığı ve bu yaptırımların, "Rusya üzerindeki (barış anlaşması için) müzakere baskısını artırmak ve Ukrayna'yı desteklemek" amacıyla tasarlandığı kaydedildi.