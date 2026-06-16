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Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırım: Şahıslar kuruluşlar ve gemilere yönelik 162 karar açıklandı

Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırım: Şahıslar kuruluşlar ve gemilere yönelik 162 karar açıklandı

20:0616/06/2026, Salı
AA
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Kanada Başbakanı Mark Carney
Kanada Başbakanı Mark Carney

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna’ya desteği sürdürmek amacıyla Rus vatandaşlar, kuruluşlar ve gemilerin de yer aldığı 162 unsura yönelik yeni yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. Carney, yaptırımların Rusya’nın “gölge filosu”, enerji gelirleri, savunma sanayisi ve dezenformasyon faaliyetlerini hedef aldığını belirtti.

Kanada hükümeti, Ukrayna'yı desteklemek amacıyla Rus vatandaşlar, kuruluşlar ve Rusya'ya ait gemilerin de yer aldığı 162 yaptırım kararı aldı.

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde Rus şahıslar, kuruluşlar ve gemiler bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kişi, kuruluş ve gemilerin yer aldığı 162 unsura yönelik yaptırım kararı alındığı ve bu yaptırımların, "Rusya üzerindeki (barış anlaşması için) müzakere baskısını artırmak ve Ukrayna'yı desteklemek" amacıyla tasarlandığı kaydedildi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı açıklamada, yaptırımların Rusya'nın "gölge filosu"nu, enerji gelirlerini, savunma sanayisi sektörünü ve dezenformasyon aktörlerini hedef aldığını ifade etti.


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