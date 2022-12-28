Mossad ajanı Cohen'in kızı BAE'den yardım istedi

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İmamoğlu'nun avukatının eski hakim Hüseyin Zengin hakkında 'reddi hakim' talebinde bulunduğu ortaya çıktı

Cumhuriyet Gazetesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun davasına baktığı ve lehine karar vereceği gerekçesiyle Samsun'a sürüldüğü iddia edilen hakim Hüseyin Zengin'in FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında mahrem yapı içerisinde yer aldığı ortaya çıkmıştı. YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İmamoğlu’nun avukatlarının da mahkeme sürecinde hakim Hüseyin Zengin için 'reddi hakim' talebinde bulunduğu öğrenildi.