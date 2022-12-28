Dünya Mossad ajanı Cohenin kızı BAEden yardım istedi
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Mossad ajanı Cohen'in kızı BAE'den yardım istedi

Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in kızı, babasının naaşının teslim edilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yardım istedi.

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Haber Merkezi AA
Mossad ajanı Cohenin kızı BAEden yardım istedi
Mossad ajanı Eli Cohen

Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in kızı, babasının naaşını Suriye'den almak için Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yardım istedi.

İsrailli istihbaratçının kızı Sophie Ben-Dor, İsrail’in "i24 Arapça" kanalındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

  • "İsrail'de ve uluslararası arenada önemli rolü olan BAE'lilerden arabuluculuk yaparak bize yardım etmelerini ve babamın cenazesinin geri verilmesi için Suriyelilerle anlaşmaya varmalarını umuyor ve rica ediyorum."

Ben-Dor, Abu Dabi yönetiminden bu konuda resmen yardım talebinde bulunmak için Tel Aviv'deki BAE Büyükelçiliğine başvurabileceğini söyledi.

İsrail'in en önemli casuslarından biri kabul edilen Eli Cohen, "Kemal Emin Sabit" takma adıyla 1962-1965 yıllarında Suriye'nin başkenti Şam'da görev yapmıştı.

Cohen, Suriyeli üst düzey askeri yetkililerle yakın ilişkiler geliştirerek Golan Tepeleri'ndeki askeri faaliyetlere ve devletin karar mekanizmasına ilişkin topladığı bilgileri İsrail'e aktarmıştı.

Suriye istihbaratınca yakalanmasının ardından idama mahkum edilen Cohen, infazın engellenmesi için yürütülen tüm uluslararası girişimlere rağmen Suriye rejimi tarafından 18 Mayıs 1965'te Şam’ın merkezindeki Merce Meydanı'nda asılarak idam edilmişti.

Netflix'in 2019 yapımı "The Spy" (Casus) dizisine konu olan Cohen'in hayatı, popüler kültürde de yer edinmişti.

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