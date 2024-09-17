Mossad casuslarına 45’er yıl

Geçtiğimiz mart ayında yapılan operasyonla yakalanan ve İsrail istihbaratı Mossad hesabına casusluk yaptıkları belirlenen 20 sanık için 45'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 16'sı tutuklu 20 sanığın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına Türkiye'deki Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin gizli bilgilerini ele geçirdikleri ve ‘uluslararası casusluk’ faaliyeti yaptıkları belirtildi.

TAKTİK İŞLER AMAÇLANDI

Sanıkların Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin adresleri ve görüntüleri dahil olmak üzere ele geçirdikleri gizli bilgileri İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) ile paylaştıkları belirtildi. Sanıklarla kesinlikle görüntülü veya sesli arama yapılmadığı belirtilen iddianamede, İsrail istihbarat biriminin, uzaktan kaynak temini ve sahadaki hedeflerine yönelik araştırma, keşif, fotoğraf, video doküman, takip, darp, yaralama, soygun, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçlayarak sanıklardan yararlandığı aktarıldı.

İŞ İLANLARI KULLANDILAR

İddianamede, Mossad'ın birimi İÇOM'un, hedefindeki kişilerin bilgilerini ele geçirebilmek için sanıklarla haberleşme uygulamaları ile sosyal medya hesapları üzerinden iş ilanları vererek temas sağladığı, sonrasında da kendilerine ait 7 farklı numarayla sanıklarla iletişime geçtiği kaydedildi. Sanıkların yaptıkları işler karşılığında İsrail istihbaratından özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan ‘havale’, ‘kripto para’ ve ‘Western Union’ sistemi üzerinden para aldıkları da iddianamede yer aldı.

İNFAZ VE KAÇIRMA DAHİL

Özellikle İsrail'in hedefindeki kişilerin toplu olarak bulundukları ve yaşadıkları yerlerin tespit edilmeye çalışıldığı belirtilen iddianamede, "Dolayısıyla bir sonraki aşamada bu şahısların infaz edilmesi ve kaçırılması da dahil farklı eylemlerin gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca dosya kapsamında yer alan MASAK raporları da incelendiğinde şüphelilerin bu faaliyetleri kapsamında menfaat temin ettikleri ve suç karşılığında da kazanç sağladıkları da aşikardır" ifadeleri kullanıldı.

Siper-2 bir eşiği daha aştı

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi projesi Çelik Kubbe'nin son ürünü olan Siper-2 (Blok-2) füzesinin bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Hedef menzili 150+ km olan Siper Blok-2, projenin bir önceki aşaması olan ve 100+ km menzile sahip Siper Ürün-1’e (Blok-1) kıyasla önemli bir ilerleme anlamına geliyor. Türkiye’nin ilerleyen süreçte envantere ekleyeceği Siper Blok-2 ile mühimmat yelpazesi daha da genişliyor. Çelik Kubbe, Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen Korkut, Hisar-A+, Gökdemir, Göker, Gökberk, Hisar-O+ ve Siper gibi hava savunma sistemlerine entegre edilecek.











