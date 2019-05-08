MOSSAD istedi ABD gönderdi

ABD yönetiminin, Mossad’ın verdiği bilgi üzerine Körfez’e uçak gemisi gönderdiği ortaya çıktı. İran’ın Körfez bölgesinde ABD veya müttefiklerini hedef alacak bir saldırıya hazırlandığı bilgisi Beyaz Saray’daki bir görüşmede aktarıldı. John Bolton, uçak gemisi sevkiyatını İran yönetimine “net ve kesin bir mesaj” olarak nitelemişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, Akdeniz’de olağan görevde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisini Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) görev alanına sevk edildiğine ilişkin açıklamasının altından İsrail istihbarat teşkilatı Mossad çıktı.

Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine “net ve kesin bir mesaj” olarak nitelemişti. Axios internet haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Körfez bölgesinde ABD çıkarlarını hedef alacak şüpheli bir İran saldırı planının tespit edildiğine ilişkin istihbari bilgi, İsrail tarafından ABD’ye aktarıldığı bildirildi. Haber, ABD yönetimi üzerindeki İsrail etkisini bir kez daha gösterdi.

BEYAZ SARAY’DA MESAJ AKTARILDI

Axios’a konuşan İsrailli yetkililer, John Bolton’un ABD uçak gemisini Körfez’e gönderme kararında, Mossad’ın sağladığı istihbari bilgilerin etkili olduğunu iddia etti. Habere göre iki hafta önce İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat’ın Beyaz Saray’da mevkidaşı John Bolton ile görüşmesinde ABD ve Körfez’deki müttefiklerine karşı düzenlenecek bir saldırının gündeme geldiği belirtildi.

NİTELİĞİ BELİRSİZ BİLGİ

İsrail tarafından ABD’ye aktarılan bilginin içeriğine dair somut bir veri olmasa da, İsrailli yetkililer söz konusu tehdidin, Körfez’de bir ABD varlığını veya Körfez’deki ABD müttefikleri Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik olduğunu savundu. Axios’a konuşan Mossad’dan adı verilmeyen bir yetkili de, “İran ABD’ye cevap vermeye hazırlanıyor” iddiasında bulundu.

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8 Mayıs’ta nükleer mesaj

İran resmi ajansı IRNA’da yer alan habere göre İran, 2015’te yapılan nükleer anlaşma kapsamında durdurduğu nükleer faaliyetlerine, ABD’nin anlaşmadan çekilmesine tepki olarak bugün yeniden başlayacak. IRNA’nın resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde (8 Mayıs), İran’ın nükleer anlaşma kapsamında durdurduğu bazı faaliyetlerine tekrar başlayacağını açıklayacağını aktardı. Haberde ayrıca, İran’ın bu kararını bazı Avrupa Birliği (AB) liderlerine bildirdiği de kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018’de, Avusturya’nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında 14 Temmuz 2015’te imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran’a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

İran’a açık tehdit

ABD Savunma Bakan Vekil Patrick Shanahan, ABD Donanmasına bağlı USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz grubunun Ortadoğu’ya sevkiyatının İran rejim güçlerinin tehdit oluşturduğuna dair belirtiler üzerine yapıldığını açıkladı.

Shanahan sevikayatın kendisinin onayıyla yapıldığını belirterek, “İran rejimine tüm provokasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz. Kuvvetlerimize ve menfaatlerimize yönelik herhangi bir saldırıdan İran rejimini sorumlu tutarız” dedi.

Acemi psikolojik savaş

ABD’nin Körfez’e uçak gemisi gönderme kararını değerlendiren İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, “Bolton, askeri ve güvenlik anlayışından yoksundur. Yaptığı açıklamalar da daha çok gösteri amaçlıdır ve etkisiz bir gelişmenin psikolojik savaş için acemice kullanılmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusunun bölgesel krizler karşısında sürekli olarak başarısız olduğunu savunan Hüsrevi, “ABD ordusunun ve komutanlarının, İran ordusunun gücünü deneme eğiliminde olduğunu düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

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