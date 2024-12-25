Mozambik'teki protestolarda 21 kişi öldü

Mozambik İçişleri Bakanı Pascoal Ronda Maputo'da düzenlediği basın toplantısında, mahkemenin kararının ardından ülkede şiddet dalgasının başladığını söyledi. Seçimde ikinci olan Venancio Mondlane'nın destekçilerinin sokağa döküldüğünü belirten Ronda, ön soruşturmaya göre son 24 saatte ülke genelinde 236 şiddet eylemi gerçekleştiğini söyledi. Olaylarda 2'si polis, 21 kişinin öldüğünü kaydeden Ronda, şiddet olaylarında 13 sivil ve 12 polisin de yaralandığını ifade etti. Ronda, olaylarda ayrıca 2'si polis aracı toplam 25 aracın ateşe verildiğini, 11 polis merkezi ve bir cezaevine saldırı düzenlendiğini, 86 mahkumun kaçtığını söyledi.