Mültecilerin dönüşü masada

Türkiye, Rusya, İran ve Şam yönetimi arasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik “Yol Haritasının” görüşüldüğü 4’lü toplantı Kazakistan’ın başkenti Astana’da başladı. Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği toplantı, bugün ikinci toplantıyla sona erecek. Toplantıda Suriye’deki terörle mücadele, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemlerin yanı sıra insani durum, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri için koşulların yaratılması gibi konular masaya yatırılıyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE GÜNDEMDEYDİ

Astna’daki bir otelde sabah erken saatlerde başlayan görüşmeler, heyetler arasındaki ikili, üçlü ve dörtlü istişare toplantılarıyla gün boyu sürdü. Türk heyeti, bugün İran, Rusya ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi O. Geir Pedersen başkanlığındaki heyetler ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran’a Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Esed yönetimi heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan başkanlık etti. Bakan yardımcılarının da katıldığı 4’lü toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Bugün sona erecek Suriye konulu Astana görüşmelerinde garantör ülkeler ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in yanı sıra gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan’dan da temsilciler bulunuyor. Görüşmelerinin sonuç bildirisi ise bugün açıklanacak.

İlk yurt dışı görevi Londra’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Londra’ya yapıyor. Bakan Fidan, 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı için İngiltere’ye gidecek. MİT Başkanı olduğu dönemde yurt dışında çeşitli görevlerde bulunan Hakan Fidan, bakan sıfatıyla ilk kez yurt dışına çıkacak. Fidan, burada diğer ülkelerden mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler yapacak. Sonuncusu İsviçre’nin Lugano kentinde yapılan konferansta yıllık etkinliklerin devamı konuları görüşülecek. Ukrayna’nın kalkınması ve savaş sonrası yeniden inşası konuları da gündemde olacak.







