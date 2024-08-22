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Dünya

Nafaka ödememek için sahte belgeyle kendisini ölü gösterdi: 7 yıl hapis cezası verildi

ABD'de çocuğuna nafaka ödememek için ölü kayıt sistemini "hackleyerek" hazırladığı sahte belgeyle kendisini ölmüş gibi gösteren kişiye, yaklaşık 7 yıl hapis cezası verildi.

10:28 - 22/08/2024 Perşembe
AA
Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kentucky Savcılık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini "hackleyerek" başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini çaldı.


Doktorun bilgilerini kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giriş yapan Kipf, kendisi için "ölüm belgesi" hazırladı ve bilgilerini çaldığı doktorun dijital imzasıyla bu belgeyi imzaladı.


Kipf, birçok hükümet veri tabanında kendini "ölü bir kişi" olarak gösterdiğini kabul ederek bunu, "kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" söyledi.


Farklı eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini, özel iş ve kamu ağlarını da "hackleyen" Kipf, bu ağlara erişim bilgilerini başkalarına satmaya da çalıştı.


Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

#ABD
#Hacking
#Kentucky Savcılık Ofisi
#Nafaka
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