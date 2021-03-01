Dünya Nahda krize karşı sokakta
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​Nahda krize karşı sokakta

Nahda krize karşı sokakta

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasında kabine revizyonu konusunda kriz devam ederken Nahda Hareketi, “siyasi istikrar” için yürüyüş yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Sebat ve devlet kurumlarının korunması” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, başkent Tunus’ta yapıldı.
“Sebat ve devlet kurumlarının korunması” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, başkent Tunus’ta yapıldı.

Tunus’ta Nahda Hareketinin çağrısına karşılık veren binlerce kişi başkentte, ülkedeki siyasi krizin sona ermesi talebiyle yürüyüş düzenledi. Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasında kabine revizyonu krizi devam ederken Nahda’dan gelen çağrıya binlerce kişi karşılık verdi.

Tunus'ta binlerce kişi sokağa indi: Kriz devam ediyor
FOTOĞRAF 10
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Tunus'ta Nahda Hareketinin 'ulusal birlik' temalı yürüyüş çağrısıyla binlerce kişi sokağa indi
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Tunus'ta Nahda Hareketinin 'ulusal birlik' temalı yürüyüş çağrısıyla binlerce kişi sokağa indi
Title
Tunus'ta Nahda Hareketinin 'ulusal birlik' temalı yürüyüş çağrısıyla binlerce kişi sokağa indi
Title
Tunus'ta Nahda Hareketinin 'ulusal birlik' temalı yürüyüş çağrısıyla binlerce kişi sokağa indi
Title
Tunus'ta Nahda Hareketinin 'ulusal birlik' temalı yürüyüş çağrısıyla binlerce kişi sokağa indi
Title
Tunus'ta Nahda Hareketinin 'ulusal birlik' temalı yürüyüş çağrısıyla binlerce kişi sokağa indi
Title
Tunus'ta Nahda Hareketinin 'ulusal birlik' temalı yürüyüş çağrısıyla binlerce kişi sokağa indi
Title
Tunus'ta Nahda Hareketinin 'ulusal birlik' temalı yürüyüş çağrısıyla binlerce kişi sokağa indi
Title
Tunus'ta Nahda Hareketinin 'ulusal birlik' temalı yürüyüş çağrısıyla binlerce kişi sokağa indi
Title
Tunus'ta Nahda Hareketinin 'ulusal birlik' temalı yürüyüş çağrısıyla binlerce kişi sokağa indi
Tunus'ta binlerce kişi sokağa indi: Kriz devam ediyor
Tunus'ta Nahda Hareketinin çağrısına karşılık veren binlerce kişi başkentte, ülkedeki siyasi krizin sona ermesi talebiyle yürüyüş düzenledi.Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasında kabine revizyonu krizi devam ederken Nahda'dan gelen çağrıya binlerce kişi karşılık verdi.

  • “Sebat ve devlet kurumlarının korunması” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, başkent Tunus’ta yapıldı. “Tunus yarın daha güzel olacak” ve “ulusal birlik” sloganları atılan gösteride güvenlik önlemlerinin de üst düzeyde olduğu gözlendi. Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, lideri olduğu Nahda Hareketi’nin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşün 10 yıl önceki devrim gösterilerini hatırlattığını söyledi.

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