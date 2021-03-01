​Nahda krize karşı sokakta Nahda krize karşı sokakta Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasında kabine revizyonu konusunda kriz devam ederken Nahda Hareketi, “siyasi istikrar” için yürüyüş yaptı.

Haber Merkezi 01 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 01 Mart 2021, 02:41 Yeni Şafak