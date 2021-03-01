​Nahda krize karşı sokakta

Tunus’ta Nahda Hareketinin çağrısına karşılık veren binlerce kişi başkentte, ülkedeki siyasi krizin sona ermesi talebiyle yürüyüş düzenledi. Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasında kabine revizyonu krizi devam ederken Nahda’dan gelen çağrıya binlerce kişi karşılık verdi.
“Sebat ve devlet kurumlarının korunması” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, başkent Tunus’ta yapıldı. “Tunus yarın daha güzel olacak” ve “ulusal birlik” sloganları atılan gösteride güvenlik önlemlerinin de üst düzeyde olduğu gözlendi. Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, lideri olduğu Nahda Hareketi’nin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşün 10 yıl önceki devrim gösterilerini hatırlattığını söyledi.