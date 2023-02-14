NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye için saygı duruşu.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz depremde zarar gören Adıyaman'da hasar gören binalara ilişkin uzmanların görüşlerini aktardı. Deprem sonrası hasar tespiti yapan ekiplerin dikkat ettiği hususları anlatan Karagöz, "Depremde hasar gören evlerle ilgili kafalarda büyük soru işaretleri var. Arkamızdaki bu ev gibi duvarları kırılmış evlerin bazılarına özellikle sağlam raporu verildiğiyle ilgili. Kolon ve kirişlerde bir çatlama, açılma, eğrilme yoksa bu evlerde oturulmasında uluslararası standartlara göre, uluslararası mimarlık kurallarına, mühendislik kurallarına göre oturmakta bir sakınca yok. Tabii ki de uzmanlar inceliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarına danışarak eve dönüş için rapor alındıysa onaylı diyebiliriz" dedi.