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NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye için saygı duruşu

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle katılmadığı toplantılarda, Türkiye'yi NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor.

19:33 . 14/02/2023 Salı
AA
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye için saygı duruşu.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye için saygı duruşu.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, başta Ukrayna'ya destek olmak üzere birçok konuyu ele almak üzere, Brüksel'deki NATO karargahında Ukrayna Savunma Destek Grubu Toplantısı'nın ardından bir araya geldi.

Toplantının açılışı Türkiye'deki depremler nedeniyle hayatını kaybedenler anısına saygı duruşuyla yapıldı.

'Desteğimiz devam edecek'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefikleri adına Türkiye'ye bir kez daha depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi ve Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'yi Levent Gümrükçü temsil ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle katılmadığı toplantılarda, Türkiye'yi NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor.

Toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katılıyor.


Depremde hasar gören evler denetleniyor: Kolonları sağlamsa oturulabilir raporu veriliyor
Depremde hasar gören evler denetleniyor: Kolonları sağlamsa oturulabilir raporu veriliyor

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz depremde zarar gören Adıyaman'da hasar gören binalara ilişkin uzmanların görüşlerini aktardı. Deprem sonrası hasar tespiti yapan ekiplerin dikkat ettiği hususları anlatan Karagöz, "Depremde hasar gören evlerle ilgili kafalarda büyük soru işaretleri var. Arkamızdaki bu ev gibi duvarları kırılmış evlerin bazılarına özellikle sağlam raporu verildiğiyle ilgili. Kolon ve kirişlerde bir çatlama, açılma, eğrilme yoksa bu evlerde oturulmasında uluslararası standartlara göre, uluslararası mimarlık kurallarına, mühendislik kurallarına göre oturmakta bir sakınca yok. Tabii ki de uzmanlar inceliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarına danışarak eve dönüş için rapor alındıysa onaylı diyebiliriz" dedi.


#DEPREM
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#NATO Savunma Bakanları toplantısı
#saygı duruşu
#Türkiye
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye için saygı duruşu
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