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NATO zirvesi için yüzde 5 şartı

NATO zirvesi için yüzde 5 şartı

Dış Haberler
04:005/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump’ın, haziran ayı sonunda düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmak için tek bir şartı öne sürdüğü iddia edildi. Almanya’nın haftalık dergilerinden Der Spiegel, ABD Başkanı'nın şartını Avrupalı diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırdı. Haberde, ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker’ın, ittifak ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaları yönünde baskı yaptığı aktarıldı. Whitaker’ın, ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 5’ini savunmaya ayırmalarını istediği bildirildi. 2024 verilerine göre, 32 NATO üyesinden yalnızca 22’si halhazırda mevcut hedef olan yüzde 2 oranını tutturabilmiş durumda. ABD ise yüzde 3,5’lik oranla ittifakın en büyük savunma katkısını sağlıyor. Trump yönetimi yetkilileri uzun süredir Washington'ın Avrupa'nın güvenlik ihtiyaçlarını artık karşılamayacağı ve Atlantik İttifakı'nın doğu yakasının kendi savunmasını üstlenmesi gerektiği vurgusunu yapıyor.


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