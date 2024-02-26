Ne diriye ne ölüye saygısı var

Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık tesislerinden olan Şifa Hastanesi’nde 16 yıl gönüllü çalışan Norveçli Dr. Mads Gilbert, bölgedeki hastane ve kliniklere yapılan saldırıların direnci kırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Bugüne kadar İsrail’in Filistin genelinde yaklaşık bin sağlık kuruluşuna saldırı düzenlediğini ifade eden Gilbert, “İsrail Batı Şeria ve Gazze’deki hastane ve sağlık kuruluşlarına çok ciddi saldırılar düzenliyor. DSÖ, 2019-2021 yılları arasında 563 saldırı raporladı. Bir başka raporda ise 7 ekimden 12 şubata kadar Filistin genelinde 378 kez sağlık tesisleri hedef alındı. Bu, İsrail’in oradaki Filistinlileri zayıflatmak için uyguladığı bir taktik” dedi. Halkın direncini kırmak için sağlık sisteminin çökertilmeye çalışıldığına işaret eden Gilbert, “Filistinlileri su, gıda, elektrik, yakıt gibi temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakarak, kendilerine boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Saldırılar İsrail’in ve destekçilerinin cinnet hali. Bu saldırılarda sadece İsrail değil destekçileri de işlenen her bir suçun ortağıdır” diye konuştu.
KARARGAH DEĞİL KURTULUŞ YERİ
İsail’in uzun yıllar Şifa Hastanesi’nin Hamas’ın karargahı olduğuna dair uydurma iddialarla gündem oluşturduğunu hatırlatan Gilbert, “Dışişleri Bakanlığı’ndaki yetkililere, defalarca ‘ben o hastanede çalıştım, asla böyle bir şeyle karşılaşmadım’ dedim fakat onlar kendi fantastik uydurmalarıyla bölgedeki halkı yok etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. 2014 yılında da aynı gerekçeyle Şifa Hastanesi’ni bombalamak istediler. İsrail gündem ettiği hiçbir yalanı kanıtlayamadı. Hastaneyi aramak için cihazlarla geldiklerinde hastanede hiçbir şey bulamadılar. Filistin Hükümeti de bu konuda uluslararası bütün kuruluşların hastaneyi araması için çağrıda bulundu fakat İsrail bu kuruluşların aramasını engelledi” şeklinde konuştu. Gilbert, hastanenin Hamas’a ait bir karargah değil, insanlar için bir kurtuluş yeri olduğuna dikkat çekti.