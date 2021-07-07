​Nefes alamıyoruz ama yine de gitmeyiz

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah mahallesinde durum her geçen gün kötüleşiyor. Direnişin sembol isimlerinden olan Filistinli aktivist Muna El-Kurd, İsrail’in mahalleyi açık cezaevine çevirdiğini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan El Kurd, kanunsuz olarak 2 aydır mahalleye girişin yasaklandığını anlattı: “Artık nefes alamıyoruz. Bu büyük hapishanede kapana kısıldık ve saldırılar sürüyor. İşgalciler mahallenin girişine beton bloklar koydu. Yakınlarımız bizi ziyarete gelemiyor. Hiç kimsenin mahalleye girişine izin verilmiyor.”
İŞLER KÖTÜYE GİDİYOR
- İsrailli yerleşimcilerin silahlarıyla Şeyh Cerrah’a rahatça girebildiğini, İsrail polisinin de onları koruduğunu anlatan El-Kurd, “Burada biz hem polislerin, hem de yerleşimcilerin şiddetine maruz kalıyoruz. Şimdiye kadar 100’ün üzerinde kişi tutuklandı” dedi. Yargıtay’ın temyizi değerlendirmek üzere belirlediği duruşma yaklaştıkça işlerin daha da kötüye gittiğine dikkat çeken El-Kurd, mahkeme süreciyle ilgili şunları söyledi: “4 aile İsrail Yüksek Mahkemesi’ne sunduğumuz dilekçeyi dikkate aldılar. 20 Temmuz’dan önce bir duruşma yapılacak. Ancak Filistinliler olarak İsrail mahkemelerinin adaletine asla inanmıyoruz. Bu mahkemeler zaten yerleşimcilere hizmet etmek için kurulmuş. Her şeye rağmen kararlıyız ve evlerimizi terk etmeyeceğiz.”
BİRİ GELİP EVİMİZE YERLEŞTİ
Son aylarda gündemden düşmeyen Şeyh Cerrah mahallesi krizinin yeni olmadığına dikkat çeken El-Kurd, şöyle konuştu: “İlk olarak 1967 yılında evleri zorla ele geçirmeye başladılar. Kadın, çocuk, yaşlı demeden evlerin kapı ve pencerelerini kırıp insanları yerlerinden ettiler. O günden bugüne kadar mahalle sakinleri bu sorunlarla boğuşuyor. Şimdi yaşadığımız evin yarısına bir yerleşimci gelip oturdu. Sürekli huzursuz olmamız için evimizdeki yerleşimcileri değiştiriyorlar. Her gün kabusu yaşıyoruz ve daha da kötüye gidiyor.”
Hukuksuzluğu dünyaya duyurdu
- Muna ve ikiz kardeşi Muhammed el-Kurd’un da aralarında bulunduğu Filistinli aktivistler, Şeyh Cerrah’ta yaşananlara dikkat çekmek için Twitter’da #SaveSheikhJarrah etiketiyle kampanya başlatmış, bu etiket kısa sürede dünya gündemine girmişti. İsrail polisleri, 6 Haziran’da El-Kurd’un evine baskın düzenleyip iki kardeşi gözaltına almış, uzun bir sorgu sürecinden sonra serbest bırakmıştı. Instagram’da 1,5 milyon takipçisi olan Filistinli aktivist, yaptığı paylaşımlarla Şeyh Cerrah’ta yaşanan hukuksuzluğu dünyaya duyuruyor.