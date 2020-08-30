Netanyahu: Arap ülkelerin liderleriyle gizli görüşmeler yapıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkiye sahip olmadığı bazı Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle kamuoyuyla paylaşılmayan çok sayıda gizli görüşme yaptıklarını söyledi.

İsrail'in Filistin ve diğer Arap ülkeleriyle barış yapılamaması nedeniyle Filistin yönetimini suçlayan Netanyahu, “Filistinliler uzun zamandır Filistin ile İsrail'in yanı sıra İsrail ile Arap ülkeleri arasında barış sağlanmasını veto ettiler. Onları (Filistinliler) beklerse, sonsuza kadar beklememiz gerekecek." iddialarını dile getirdi.

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KAMUOYUYLA PAYLAŞMADIK

Umman ve Çad'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Netanyahu, "Bu görüşmeler (Umman ve Çad ziyareti) kamuoyuyla paylaştığımız adımlar ama İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen birçok Arap ve Müslüman ülkelerin lideriyle kamuoyuna paylaşmadığımız görüşmeler oldu." ifadelerini kullandı.

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NORMALLEŞTİRME İSTİYORUZ

O'Brien konuşmasında Trump'ın Tahran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın "görülmemiş" bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

BAE ile İsrail arasında varılan anlaşmaya da değinen O'Brien, "Diğer Arap ve Müslüman ülkelerin de kısa süre içinde BAE'yı takip ederek İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump danışmanı Kushner ise BAE ile İsrail arasında varılan anlaşmanın iki ülke arasında "ekonomik ve güvenlik alanında "inanılmaz" bir iş birliği doğuracağını ifade etti.

Kushner ve O'brien aralarında bulunduğu ABD'li yetkililer yarın İsrail heyetiyle birlikte İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al'a ait uçakla Abu Dabi'ye gidecek.

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