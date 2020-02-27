Dünya Netanyahu Erdoğanı engelleyemedi ben engellerim
ORTADOĞU

Netanyahu Erdoğan’ı engelleyemedi ben engellerim

2 Mart’ta, üçüncü kez erken seçime gitmeye hazırlanan İsrail’de adaylar “Erdoğan düşmanlığı” üzerinden oy kapma yarışına girdi. Netanyahu’nun rakibi Benny Gantz, “Eğer Netanyahu bir dönem daha yetki alırsa (Erdoğan) görevde kalacak. Erdoğan yönetimini ancak Mavi-Beyaz İttifakı engeller” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Benny Gantz
Benny Gantz

İsrail, 2 Mart’ta, üçüncü kez erken seçime gitmeye hazırlanırken, adaylar “Erdoğan düşmanlığı” üzerinden oy kapma yarışına girdi. Ülkede iki güçlü aday arasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi kim engelleyebilir?” tartışması yaşanıyor. İsrail Başbakanı Binyamim Netanyahu’nun son yıllarda Türkiye’ye karşı bölgesel bir siyaset izlediği ve iç politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarda bulunduğu biliniyor. Son olarak İsrail’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alma yarışına, Netanyahu’nun seçimlerdeki en büyük rakibi, Mavi-Beyaz İttifakı lideri, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz da eklendi. Rakibi Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı engellemekte başarısız olduğunu iddia eden Benny Gantz’ın, kendisine ait Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında yaptığı eski bir konuşmanın görüntüsünü, “Eğer Netanyahu bir dönem daha yetki alırsa görevde kalacak. Erdoğan yönetimini ancak Mavi-Beyaz İttifakı engeller” ifadeleriyle paylaşması dikkat çekti. İsrail’in bölgede kendisine rakip olarak Türkiye’yi gördüğü daha önce istihbarat servisi Mossad’ın başkanı Yossi Cohen’in, “Bölgede İran’ın gücü kırılgan, gerçek tehdit Türkiye” açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.

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