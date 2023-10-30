Netanyahu esir takası için kendisine seslenen Gazze'deki İsrailli esirlerle alay etti: Kalplerimiz sizlerle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas tarafından yayımlanan ve Gazze Şeridi’ndeki İsrailli bir esir kadının Netanyahu’ya seslenerek esir takası çağrısında bulunduğu görüntüler üzerine sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı.

Hamas’ın yayımladığı görüntülerdeki İsrailli üç esir Elena Trupanov, Daniel Aloni ve Ramon Kirsht'ın isimlerini veren Netanyahu, esirlere, " Sizi kucaklıyorum. Kalplerimiz siz ve diğer kaçırılanlarla birlikte. " ifadeleriyle seslendi.

İsrail Başbakanı, “ Kaçırılan ve kayıp tüm insanların evlerine dönmesi için her şeyi yapıyoruz." dedi.





אני פונה לילנה טרופנוב, דניאל אלוני ורימון קירשט שנחטפו על ידי החמאס שמבצע פשעי מלחמה:



אני מחבק אתכן. ליבנו אתכן ועם שאר החטופים.



אנו עושים הכל כדי להחזיר את כל החטופים והנעדרים הביתה. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 30, 2023

'HEPİMİZİ ÖLDÜRMEK Mİ İSTİYORSUN?'

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir tuttuğu İsraillilerin Netanyahu'ya hitaben yaptığı suçlayıcı konuşmaları içeren bir görüntüyü Telegram hesabında yayımlamıştı.

Görüntüdeki 3 esir kadından biri, Netanyahu’ya seslenerek, "Bizi öldürüyorsun, hepimizi öldürmek mi istiyorsun, hepimizi İsrail ordusuyla öldürmek mi istiyorsun, herkesi katlettiğin yetmedi mi, İsrail vatandaşlarının öldürülmesi senin için yeterli değil mi?" demişti.

Netanyahu'dan esir takası yapmasını isteyen İsrailli kadın, "Bizi şimdi serbest bırak. (Filistinlileri kastederek) onların vatandaşlarını ve tutsaklarını hemen bırak. Herkesi serbest bırak, ailelerimizin yanına dönelim. Şimdi!" şeklinde çağrı yapmıştı.









İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.







