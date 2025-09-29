Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Netanyahu: Gazze'de ateşkes için Trump'ın sunduğu teklif üzerinde çalışıyoruz

Netanyahu: Gazze'de ateşkes için Trump'ın sunduğu teklif üzerinde çalışıyoruz

09:2929/09/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Binyamin Netanyahu, ABD basınına açıklama yaptı
Binyamin Netanyahu, ABD basınına açıklama yaptı

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Binyamin Netanyahu, ABD basınına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu. Netanyahu, "Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz” dedi.


Rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini söyleyen Netanyahu, "Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey fakat bunun üzerinde çalışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.




#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı netleşti: Hemşire, ilk ve acil yardım teknisyeni, sağlık teknikeri…