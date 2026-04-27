Netanyahu için çember daralıyor: Seçim öncesi rakipleri tek cephede birleşti ‘Tahtını kaybedecek’

İsrail’de Ekim ayı sonuna kadar yapılması planlanan genel seçimler öncesinde siyasi dengeleri sarsan bir gelişme yaşandı. Eski Başbakan Naftali Bennett ile muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Bünyamin Netanyahu’ya karşı güçlerini birleştirme kararı aldı. İsrail basını, bu ittifakın seçim sonuçlarını doğrudan etkileyebileceği ve Netanyahu'yu tahtından edeceğini belirtti.
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ana muhalefet lideri Yair Lapid, bu yıl yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu’ya karşı güç birliği yaptı.
İki eski başkan partilerini Bennett liderliğinde tek çatı altında birleştirme kararı aldı.
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, "Bennett 2026" partisi ile ana muhalefet lideri Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi'nin bu yıl yapılacak seçimlere tek çatı altında girme kararının, İsrail siyasetinde dengeleri değiştirebileceği değerlendirmeleri yapıldı.
'Netanyahu'yu tahtından edecek'
İsrail basınında söz konusu yeni koalisyonun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti tahtından edeceğine işaret edildi.
Bennett’in 'Birlikte Partisi' seçim zaferini hedefliyor
İsrail Kanal 12 televizyonunda yer alan Bennett'e yakın kaynaklara dayandırılan haberde, yeni duyurulan "Birlikte Partisi"nin iç çatışmalara son vereceği kaydedilirken, bu yıl 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde kesin zafer elde edilmesinin amaçlandığı yazıldı.
Anketler ne diyor?
İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın ise Meclis'e 7 milletvekili ile gireceği öngörüldü.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu'nun yayımladığı son ankete göre, katılımcıların yüzde 52'si Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde tekrar aday olmaması gerektiğini düşünüyor.
Netanyahu’yu devre dışı bırakma fırsatı
Haaretz gazetesi, yeni ittifakın muhalefetin "sihirli sayı" olarak nitelendirilen (120 sandalyeli mecliste 61 sandalye ile) çoğunluğa ulaşarak, Netanyahu'ya ya da aşırıcı partilere (Harediler) ihtiyaç duymadan hükümet kurabilme fırsatını artıracağını yazdı.
Sol eğilimli "Haaretz" gazetesinde yer alan haberde birleşme kararına destek verilerek, Lapid’in liderliği Bennett’e bırakma kararı "ulusal bir karar" olarak değerlendirildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise en büyük zorluğun Bennett’in sağ seçmen tabanını, Lapid gibi "seküler" bir isimle yeniden ittifak kurmaya ikna edip edemeyeceği olduğunu belirtti.
Likud'un söz konusu ittifakı "solcu" olarak nitelendirip devletin kimliğini tehdit ettiği yönünde kampanya yürüttüğü aktarıldı.
Yeni ittifak Netanyahu’yu köşeye sıkıştırdı
İsrail'deki aşırı sağcı hükümetten birleşme haberinin akabinde sert açıklamalar geldi.
Likud Partisi, ittifakı "sağ seçmenin oyları çalmak için yeni bir aldatmaca" olarak nitelendirerek eleştirdi.
Lapid ve Bennett 2021'de Netanyahu'nun başbakanlığına son vermişti
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında 2005'te siyasete giren Bennett, 2021'de Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti.
Bennett, siyasi hayatı boyunca Filistinlilere karşı sert söylemleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesi gerektiğini savunmasıyla da gündemde yer aldı.
Muhalefetten ittifaka destek
Eski Savunma Bakanı ve Evimiz İsrail Başkanı Avigdor Lieberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda birleşmeye destek verdi.
Muhalefetteki Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise bir etkinlikte yaptığı konuşmada Naftali Bennett ve Yair Lapid’in tek çatı altında seçime girme kararını tebrik etti.