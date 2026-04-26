Netanyahu’dan Lübnan’a açık tehdit: Şiddetli saldırılar sürecek

17:1726/04/2026, Pazar
DHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Lübnan’a yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı. “Sadece karşılık vermekle yetinmeyeceğiz” diyen Netanyahu, daha sert operasyonların sinyalini verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Lübnan'a yönelik saldırıların süreceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamalarla bölgedeki tansiyonu bir kez daha yükseltti. Hizbullah’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren Netanyahu, Lübnan’a yönelik saldırıların artarak devam edeceğini belirtti.

ABD ile varılan düzenlemeler çerçevesinde hareket ettiklerini ifade eden Netanyahu, “Lübnan’da sadece saldırılara karşılık vermekle sınırlı kalmayacağız. Tehditleri ortadan kaldırmak için şiddetli saldırıları sürdüreceğiz” sözleriyle daha geniş çaplı operasyonların sinyalini verdi.



