Dünya Netanyahu Macronu uyardı İranla görüşmenin zamanı değil
ORTADOĞU

Netanyahu Macron'u uyardı: İran'la görüşmenin zamanı değil

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın bölgede 'saldırganlığını artırdığını' iddia ederek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a böylesi bir süreçte Tahran yönetimiyle görüşmenin "doğru olmadığını" söyledi.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile Macron bölgesel gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa tarafının isteği üzerine yapıldığı belirtilen görüşmede, her türlü saldırıya karşı İsrail'in kendisini koruyacağını kaydeden Netanyahu, "Bölgede saldırganlığını artıran İran ile görüşmek için doğru bir zaman değil." ifadesini kullandı.

Macron, Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nin son gün oturumunun ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenlemiş, burada yaptığı açıklamada, gelecek haftalarda Başkan Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmesini istediğini belirterek, "Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk." demişti.

Trump da Ruhani ile görüşme ihtimaline ilişkin "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." ifadesini kullanmıştı.

  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Trump'ın açıklamasına, "Yaptırımları sona erdirmedikleri sürece İran-ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız." cevabını vermişti.

İsrail işgal güçleri Gazze'de 54 Filistinliyi yaraladı
DÜNYA
İsrail işgal güçleri Gazze'de 54 Filistinliyi yaraladı
Fatura cepleri yakacak

Fatura cepleri yakacak

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 14.97 zam yapıldı.
Yeni zaferler gelecek

Yeni zaferler gelecek

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna ilişkin mesajlar verdi.
Kayseride unutulmaz maç

Kayseri'de
unutulmaz maç

5 gol atıldı 5 de kırmızı kart çıktı bu da son sahne.
İki ismi ilk kez çağırdı

İki ismi ilk kez çağırdı

​Şenol Güneş, A Milli Takımımızın kadrosunu açıkladı.
Taksiciler 'zam' kuyruğunda

Taksiciler 'zam' kuyruğunda

Zamlı tarife pazartesi günü başlıyor.
Seçim vaadini<br>inkar ettiler!

Seçim vaadini
inkar ettiler!

'Ücretsiz olacak' dedikleri öğrenci servislerine zam yapmışlardı.

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
İzmir sallandı

İzmir sallandı

Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve Aydın'da hissedildi
Ateşkes kararı

Ateşkes kararı

​Rusya, Esed rejiminin İdlib'e yapacağı ateşkes tarihini açıkladı.

​Bu sezon ülke puanı sıralaması açısından kritik bir sezon yaşayacağız.
Rakiplerimiz belli oldu

Rakiplerimiz belli oldu

Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un grupları belirlendi.
Kan davası dehşeti

Kan davası dehşeti

Defalarca bıçaklayıp kimseyi yaklaştırmadılar.
İkinci ortak<br>helikopter uçuşu

İkinci ortak
helikopter uçuşu

​4 helikopter havadan keşif ve gözetleme yaptı.
Mısırlı yıldız <br>İstanbul'a geliyor

Mısırlı yıldız
İstanbul'a geliyor

​Beşiktaş, Arsenalli futbolcu ile anlaşmaya vardı.
İstediğimiz<br>noktada değil

İstediğimiz
noktada değil

​Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Oruç Reis<br>Akdeniz'e indi

Oruç Reis
Akdeniz'e indi

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı video yayımladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.