Netanyahu, yeniden Likud partisi lideri seçildi

Fotoğraflarla 2019

2019 dünyada böyle geçti. Brexit tartışmaları, Trump'ın azil soruşturması, Lübnan, Irak, Sudan ve İran'daki protestolar, Yeni Zelanda cami saldırısı, Muhammed Mursi'nin ölümü ve Bolivya ile Sudan'daki darbeler bu senenin en çok konuşulan olayları oldu.