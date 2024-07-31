Netanyahu'dan Haniye suikastı sonrası ilk açıklama: İsrail'i zorlu günler bekliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
"İran ve eksenine karşı varoluşsal bir savaş içerisindeyiz"
Netanyahu, “her senaryoya hazır olduklarını” ileri sürerek, Gazze'deki saldırıları sonlandırma konusunda içeriden ve dışarıdan baskı altında olduklarını ancak saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.
Haniye suikastına değinmedi
Tehditler savurdu
Netanayhu, İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürdüğü Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür'ün Majdal Shams'a düzenlenen saldırıdan doğrudan sorumlu olduğunu belirtti.