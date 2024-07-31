Dünya

Netanyahu'dan Haniye suikastı sonrası ilk açıklama: İsrail'i zorlu günler bekliyor

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikast sonrası yaptığı ilk açıklamada, 'İsrail'i zorlu günlerin beklediğini' söyledi. Her senaryoya hazır olduklarını öne süren Gazze Kasabı, ülkesinin 'İran ve eksenine karşı varoluşsal bir savaş içerisinde olduğunu' savundu. Netanyahu, Haniye suikastına yorum yapmaktan kaçındı.

21:40 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:54 - 31/07/2024 Çarşamba
İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)
İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

"İran ve eksenine karşı varoluşsal bir savaş içerisindeyiz"

Netanyahu, “her senaryoya hazır olduklarını” ileri sürerek, Gazze'deki saldırıları sonlandırma konusunda içeriden ve dışarıdan baskı altında olduklarını ancak saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail'i ileride zorlu günlerin beklediğini söyleyen Netanyahu,
ülkesinin “İran ve eksenine karşı varoluşsal bir savaş içerisinde olduğunu” savundu.

Haniye suikastına değinmedi

Netanyahu, konuşmasında,
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Tehditler savurdu

Netanayhu, İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürdüğü Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür'ün Majdal Shams'a düzenlenen saldırıdan doğrudan sorumlu olduğunu belirtti.

Shukr ile hesaplaştıklarını ifade eden Netanyahu,
"Bize zarar veren herkesle hesaplaşacağız. Çocuklarımıza nişan alan, vatandaşlarımızı öldüren, ülkemize zarar veren herkesle"
dedi.

Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...



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