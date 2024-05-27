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Dünya

Netanyahu'dan Refah saldırısına skandal savunma: Trajik hata

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'ta sivillerin kaldığı kapma düzenlenen soykırım saldırısını "trajik hata" olarak niteledi. Gazze Kasabı Netanyahu, en az 40 Filistinlinin şehit olduğu saldırıyı araştırdıklarını ifade etti.

19:59 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:31 - 27/05/2024 Pazartesi
AA
İsrail Başbakanı Netanyahu
İsrail Başbakanı Netanyahu

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin 7 Ekim'den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına değindi.

Kampa saldırıya 'trajik hata' savunması

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerinden edilmiş
Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı “trajik hata” olarak niteleyen Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını ifade etti.

Ülkesinde protesto edildi

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun genel kurula hitabı sırasında, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları pankartlarla eylem yaptı.

Meclis'te ziyaretçilerin bulunduğu kısımda pankart açan İsrailliler, esirlerin yüzlerinin bulunduğu bir pankartta "Gözlerinin içine bakın" yazısıyla Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Ana muhalefet: Netaynahu başbakan olarak kalamaz

İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun konuşması sırasında, "Şimdi hepiniz" sloganı atarak, tüm İsrailli siyasetçileri esirleri kurtarmaya çağırdı.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Meclis'teki konuşmasında, Netanyahu'ya
"Başbakan olarak kalamazsınız, çünkü gerçekte başbakan değilsiniz. Hükümetinizdeki aşırılık yanlılarının rehinesisiniz."
ifadelerini kullanarak, Netanyahu'nın İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in etkisinde kaldığını belirtti.

Terör devletinin Refah'taki kampa saldırısı

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

#Binyamin Netanyahu
#Refah
#Gazze
#Filistin
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