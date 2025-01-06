New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Eski ABD askeri olan saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Özel Ajanı Lyonel Myrthil, New Orleans saldırısına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Shamsud Din Jabbar'ın saldırıyı düzenlerken kayıt alma özelliği bulunan bir tür ‘akıllı gözlük' kullandığını belirten Myrthil, saldırganın Ekim 2024'te iki kez New Orleans'a gittiğini ve video kayıtları aldığını tespit ettiklerini söyledi.





Myrthil, saldırganın ayrıca Haziran 2024'te önce Mısır'a daha sonra Kanada'ya gittiğinin belirlendiğini ve bu seyahatleri ne amaçla yaptığının araştırıldığını aktardı.









AKILLI GÖZLÜKLE KEŞİF

Şemseddin Cabbar'ın ziyaretleri sırasında "meta gözlük" olarak adlandırılan ve kayıt alma özelliği bulunan bir tür "akıllı gözlük" kullandığı ve sokakları kayıt altına aldığı tespit edildi.





Cabbar'ın saldırı sırasında da bu gözlükleri taktığı ancak kayıt almadığı ortaya çıktı. Cabbar'ın saldırı gününden önce, 31 Aralık'ta da Teksas'ta olduğunu öğrenildi.





Cabbar, ziyaret ettiği çok sayıda silah dükkanından birinde görüldü.









NE OLMUŞTU?

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.





Amerikalı yetkililer, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Şemseddin Cabbar" adlı ABD vatandaşı eski asker olduğunu açıklamıştı.



