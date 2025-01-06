Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Eski ABD askeri olan saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış

New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Eski ABD askeri olan saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış

10:536/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
15 kişinin ölümüne neden olan Şemseddin Cabbar'a dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
15 kişinin ölümüne neden olan Şemseddin Cabbar'a dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

FBI, Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçla saldırı gerçekleştiren kişinin, Haziran 2024'te Mısır ve Kanada'ya seyahat ettiği, ekim ayında ise iki kez New Orleans'a gittiğini tespit etti. 42 yaşındaki eski ABD askeri olan saldırgan Şemseddin Cabbar'ın, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığı ve akıllı gözlükle kayıt aldığı da belirlendi.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Özel Ajanı Lyonel Myrthil, New Orleans saldırısına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Shamsud Din Jabbar'ın saldırıyı düzenlerken kayıt alma özelliği bulunan bir tür ‘akıllı gözlük' kullandığını belirten Myrthil, saldırganın Ekim 2024'te iki kez New Orleans'a gittiğini ve video kayıtları aldığını tespit ettiklerini söyledi.


Myrthil, saldırganın ayrıca Haziran 2024'te önce Mısır'a daha sonra Kanada'ya gittiğinin belirlendiğini ve bu seyahatleri ne amaçla yaptığının araştırıldığını aktardı.



AKILLI GÖZLÜKLE KEŞİF

Şemseddin Cabbar'ın ziyaretleri sırasında "meta gözlük" olarak adlandırılan ve kayıt alma özelliği bulunan bir tür "akıllı gözlük" kullandığı ve sokakları kayıt altına aldığı tespit edildi.


Cabbar'ın saldırı sırasında da bu gözlükleri taktığı ancak kayıt almadığı ortaya çıktı. Cabbar'ın saldırı gününden önce, 31 Aralık'ta da Teksas'ta olduğunu öğrenildi.


Cabbar, ziyaret ettiği çok sayıda silah dükkanından birinde görüldü.



NE OLMUŞTU?

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.


Amerikalı yetkililer, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Şemseddin Cabbar" adlı ABD vatandaşı eski asker olduğunu açıklamıştı.


#ABD
#Mısır
#Kanada

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2025: 4C'Lİ memur ve memur emeklisi 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?