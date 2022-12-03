Dünya New Yorkta fare istilası Belediye iş ilanı verdi
AMERİKA

New York'ta fare istilası: Belediye iş ilanı verdi

ABD'nin New York kentinde fare istilası nedeniyle belediye alarma geçti. Giderek artan fare popülasyonunun önüne geçmek amacıyla belediye tarafında bir iş ilanı yayımlandı. İşi alacak kişide aranan özellikler ise dikkat çekici nitelikte oldu.

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Haber Merkezi AA
​New Yorkta fare istilası: Belediye iş ilanı verdi
New York'ta fare istilası

New York'ta fare popülasyonu rahatsızlık verici boyutlara ulaşmış durumda.

Belediye, fare sorununu çözmek için iş ilanı verdi. İş ilanında artan fare popülasyonuyla mücadele edecek kişinin üniversite mezunu ve deneyim sahibi olması bekleniyor.

Farelerle mücadele için yıllık 170 bin dolar maaş

Haşerelerle savaşmak için istek, kararlılık ve öldürücü içgüdülere sahip olması da aranan diğer özellikler arasında.

İşi alacak kişiye yıllık 170 bin dolar maaş ödenecek.

New York'ta fare popülasyonu 2022'nin Ocak-Ağustos döneminde iki yıl öncesine göre yüzde 70 arttı.

Belediye Başkanı Eric Adams'ın, seçim öncesi verdiği vaatler arasında fare sorununa çözüm bulmak da vardı.

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New York'ta fare istilası

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