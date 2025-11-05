New York'taki gençlerin yüzde 78'i Mamdani'ye oy verdi

CNN'in dün gerçekleşen New York Belediye Başkanlığı seçimi için yaptığı sandık çıkış anketleri, yaş dağılımına göre incelendiğinde 65 yaş üstü seçmenlerin yüzde 56'sı Cuomo'ya, 18-29 yaş aralığındaki seçmenlerin yüzde 78'i Mamdani'ye oy verdi. Bu durum, Mamdani'nin gençler tarafından ağırlıklı olarak tercih edildiğini gösterdi.

Yahudi seçmenlerin yüzde 66'sının, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre seçimlerden galip çıkan Zohran Mamdani'nin rakiplerine oy verdi.









CNN'in 4 bin 744 kişi ile yaptığı sandık çıkış anketleri, Mamdani'nin Yahudi seçmenlerce tercih edilmediğini ortaya koydu. New York'taki seçimlerde, Yahudi seçmenlerin yüzde 63'ü bağımsız yarışan eski Demokrat Partili Andrew Cuomo'ya oy verirken, bu oranın Mamdani için yüzde 33, Cumhuriyetçi Partili Curtis Sliwa için yüzde 3 olduğu belirlendi.

Katolik seçmenlerin yüzde 33'ü, Protestan veya diğer Hristiyan mezheplerindeki seçmenlerin toplamda yüzde 42'si, diğer inançlara sahip seçmenlerin de yüzde 70'i Mamdani'ye destek verdi.

Cinsiyet dağılımına bakıldığında hem kadınların hem erkeklerin yüzde 50'sinin, etnik gruplar arasında da yüzde 61'le en fazla Asyalıların Mamdani'den yana oy kullandığı görüldü.

Partiye göre dağılımda Demokrat seçmenlerin yüzde 65'i Mamdani'den yana oy kullanırken, Cumhuriyetçi seçmenler yüzde 73'le rakibi Cuomo'ya destek verdi.

Gelir dağılımına bakıldığında 50-99 bin dolar ve 100-199 bin dolar kazancı olan grupların her ikisinin de yüzde 55'i Mamdani'yi tercih etti.

Son 56 yılın en yoğun katılım gösterilen seçimi

Resmi olmayan sonuçlara göre, 34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, Cuomo'yu yenerek "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.







