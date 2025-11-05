Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani seçim zaferinin ardından konuşma yaptı: 'Müslümanım bunun için özür dilemeyi reddediyorum'

New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani seçim zaferinin ardından konuşma yaptı: 'Müslümanım bunun için özür dilemeyi reddediyorum'

09:355/11/2025, الأربعاء
G: 5/11/2025, الأربعاء
AA
Sonraki haber
Zohran Mamdani, seçimlerden zaferle çıktı.
Zohran Mamdani, seçimlerden zaferle çıktı.

ABD'de resmi olmayan ilk sonuçlara göre New York belediye başkanlığı seçimlerinden galip çıkan Zohran Mamdani, New York'un göçmenler tarafından inşa edildiğini, bugün itibarıyla da göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olacağını vurguladı. Mamdani, "New York, göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibarıyla göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak. Beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek. Müslümanım. Demokrat bir sosyalistim. Bunlar için özür dilemeyi reddediyorum" dedi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani zafer konuşması yaptı.


Mamdani, galibiyetle "siyasi bir hanedanı devirdiklerini" belirterek, "New York, bu gece değişim için bir yetki verdiniz, yeni bir tür siyaset için yetki verdiniz" ifadesini kullandı.


YouTube
New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani seçim zaferinin ardından konuşma yaptı: 'Müslümanım bunun için özür dilemeyi reddediyorum'
Dünya / Amerika
05 نوفمبر, الأربعاء

New York'un artık Müslüman karşıtı nefret söylemi yayarak seçim kazanılan bir şehir olmayacağını dile getiren Mamdani, değişim çağını başlatacaklarını söyledi.

'Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç'

Mamdani, "Bir despotu korkutmanın bir yolu varsa, o da onun iktidar kazanmasına olanak sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece (ABD Başkanı Donald) Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yolu. O halde Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç" ifadelerini kullandı.


"Trump gibi milyarderlerin vergi kaçırmasına ve vergi indirimlerinden faydalanmasına olanak sağlayan yolsuzluk kültürüne" son vereceklerini belirten Mamdani, "New York, göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibarıyla göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak. Yani, beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek" dedi.


Mamdani, şimdiye kadar yürüdükleri yol gibi cesur yeni bir yol oluşturmaları gerektiğini belirterek, "Müslümanım. Demokrat bir sosyalistim. Bunlar için özür dilemeyi reddediyorum" diye konuştu.

'New York Kenti’nin ilk Müslüman Belediye Başkanı'

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti’nin ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.


Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4'ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark atmıştı.


#Müslüman
#New York
#New York Belediye Başkanlığı
#Trump
#Zohran Mamdani
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet TV canlı yayın hac kura sonuçları 2026 isim listesi