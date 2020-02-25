Dünya Neyrab Esedden alındı
ORTADOĞU

Neyrab Esed’den alındı

Suriyeli muhalifler, 4 günlük şiddetli çatışmaların ardından İdlib’in Neyrab köyünü rejim güçlerinin elinden aldı. Muhalifler operasyon süresince Rus savaş uçaklarının yoğun bombardımanına rağmen geri çekilmedi. Neyrab, M4 ve M5 karayolunun birleştiği noktada yer almasından dolayı stratejik öneme sahip.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhalifler operasyon süresince Rus savaş uçaklarının yoğun bombardımanına rağmen geri çekilmedi.
Muhalifler operasyon süresince Rus savaş uçaklarının yoğun bombardımanına rağmen geri çekilmedi.

İdlib’in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti. Ilımlı askeri muhalifler, öğle saatlerinde başlattıkları operasyonla Neyrab köyünü kontrol altına aldı. Rejim ordusuna ve İran destekli terörist gruplarla birlikte Rus savaş uçaklarının yoğun hava saldırılarına rağmen ılımlı muhalifler, şiddetli çatışmalar sonrasında Neyrab köyünü aldı. Akşam saatlerine kadar süren çatışmalarda rejim güçleri, çok sayıda kayıp vererek Neyrab köyünden çekildi. Serakib ilçesi, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolu ile Lazkiye’den Halep’e uzanan M5 karayolunun birleştiği noktada yer alıyor. Muhalifler 20 Şubat’ta köyü almak için operasyon başlatmıştı.

Neyrab, M4 ve M5 karayolunun birleştiği noktada yer almasından dolayı stratejik öneme sahip.

Yeni görüşme hazırlığı var

Sergey Lavrov
  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de çatışmaların azaltılması konusunda yeni görüşmeler yürütmeye hazırlandığını söyledi. Lavrov, İdlib konusunun Türkiye ile ele alındığını ifade ederek Türkiye ve Rusya’nın İdlib’teki tansiyonun nasıl düşürüleceği konusunu görüşmeye hazırlandıklarını söyledi. Lavrov, “Bizi, çatışmasızlık bölgesi ve teröristlerin burada saldırı gerçekleştirmeyeceğini nasıl sağlayacağımız konusunda bir anlaşmaya götüreceğini umduğumuz bir başka istişare görüşmeleri hazırlanıyor” dedi.

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