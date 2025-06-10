Okullar kapanınca Suriye’ye döneceğiz

Suriye’de Esed rejiminin düşmesinin üzerinden 6 ay geçti. Dünyanın dört bir tarafından bir milyondan fazla Suriyeli ülkelerine geri dönerken, yüz binlercesi de gün sayıyor. Türkiye’den 200 bin mülteci savaşın bittiği günden beri ülkelerine gitti. Pek çoğu da okulların kapanmasını bekliyor. Ülkesine dönmeye hazırlanan Kasım ailesi de hazırlıklarını bitirmek üzere. Aile, Halep’teki evlerine okulların kapanmasıyla birlikte geri dönecek.

TÜRKİYE’DE BAŞARILI ÇOCUKLAR YETİŞTİRDİ

Üç çocuklu Kasım ailesinin babası Kasım Kasım, 10 yıl önce Türkiye’ye geldiklerini ve buranın adeta ikinci vatanları olduğunu söyleyerek, “Çocuklarım okullarına gittiler, çok şükür iyi dereceler yaptılar ve başarılı oldular. En büyük çocuğum Mahmut şu an Sivas’ta elektrik mühendisliği okuyor. O burada kalacak ve eğitimine devam edecek. Kızım Ayşe de lise son sınıfta ve okulda birinci oldu. Suriye’ye gidince tıp okuyacak. Küçük kızım Yumne de 7’nci sınıfa gidiyor ve eğitim öğretimini Suriye’de sürdürecek” dedi.

YİNE ÖĞRETMENLİK YAPACAĞIM

Suriye’deyken sınıf öğretmeni olduğunu söyleyen Kasım, “Savaş geldiğinde her şeyi kaybettik. Her şey bozuldu altüst oldu. Her şeyimizi bırakıp çıktık. Türkiye’ye gelmeden önce de yine oturduğumuz yerden başka bir yere gitmiştik savaştan uzak. Oradaki evimiz bombalandı ama 20 dakika önce evden çıktığımız için kurtulduk” dedi. Türkiye’de 4-5 iş değiştirerek yeni meslekler edindiğini anlatan Kasım, “Kimi zaman şoförlük yaptım, kimi zaman mobilya işçiliği, kasiyerlik ve Arapça öğretmenliği yaptım. Şu an çalıştığım yere Suriye’ye geri döneceğimi söylediğimde çok üzüldüler. Suriye’de işime devam edeceğim. İşimi çok özledim” diye konuştu.

SİMİDİ ÖZLEYECEĞİZ

Kuru fasulye, simit gibi yiyecekleri Türkiye’nin güzel havasını ve dostlukları çok özleyeceğini belirten Kasım, “Eşyalarımızı topladık, valizlerimizi hazırladık. İnşallah 1 Temmuz’da Halep’e gideceğiz” ifadelerini kullandı. Lise son sınıfı bitirmek üzere olan evin ortanca kızı Ayşe Kasım ise Suriye’ye döneceği için hem heyecanlı hem de endişeli olduğunu söyleyerek, “İleride alanımda kendimi geliştirip Türkiye’ye bir yararımın olması için çalışacağım. En büyük hayallerimden biri bu” diye duygularını

anlattı.







