Okullar kapanınca Suriye’ye döneceğiz

Suriye’deyken sınıf öğretmeni olduğunu söyleyen Kasım, “Savaş geldiğinde her şeyi kaybettik. Her şey bozuldu altüst oldu. Her şeyimizi bırakıp çıktık. Türkiye’ye gelmeden önce de yine oturduğumuz yerden başka bir yere gitmiştik savaştan uzak. Oradaki evimiz bombalandı ama 20 dakika önce evden çıktığımız için kurtulduk” dedi. Türkiye’de 4-5 iş değiştirerek yeni meslekler edindiğini anlatan Kasım, “Kimi zaman şoförlük yaptım, kimi zaman mobilya işçiliği, kasiyerlik ve Arapça öğretmenliği yaptım. Şu an çalıştığım yere Suriye’ye geri döneceğimi söylediğimde çok üzüldüler. Suriye’de işime devam edeceğim. İşimi çok özledim” diye konuştu.