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Dünya

Ölü balinadan servet çıktı: 500 bin Euro'luk taş

İspanya’ya bağlı Kanarya Adası’ndaki kumsala vuran ölü bir balinanın içinde 500 bin avro değerinde olan ve yüzen altın olarak da bilinen Ambergris maddesi bulundu.

Dış Haberler
04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ambergris, bazen çok büyüyerek bağırsağı yırtıp balinaların ölümüne sebep oluyor.

Ambergris, bazen çok büyüyerek bağırsağı yırtıp balinaların ölümüne sebep oluyor.

Balinanın ölüm nedenini tespit etmek isteyen uzmanlar, sindirim probleminden şüphelenerek yapılan incelemede hayvanın bağırsağında sert bir cisim fark etti. 50-60 cm çapında ve 9,5 kg ağırlığında taşın, yüzyıllardır parfümcülerin “kutsal kâsesi” olarak anılan ve “yüzen altın” olarak da bilinen Ambergris isimli nadir madde olduğu tespit edildi. Genellikle balinalar tarafından atılıp denizde yüzer halde bulunan Ambergris, bazen çok büyüyerek bağırsağı yırtıp balinaların ölümüne sebep oluyor. Uzmanlar, son vakanın da böyle gerçekleştiğini düşünüyor.


#İspanya
#balina
#servet
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