Dünya Osmanlıya işgalci dediler
ORTADOĞU

Osmanlı'ya işgalci dediler

Suudi Arabistan'da ders kitaplarında yapılan müfredat değişikliği ile daha önce ‘hilafet’ olarak anlatılan Osmanlı Devleti’nin, 'işgalci' güç olarak tanımlandığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan'da ders kitaplarında yapılan müfredat değişikliği ile Osmanlı Devleti artık kitaplarda 'işgalci' güç olarak gösterilecek. Eski ders kitaplarında Osmanlı Devleti'nden hayırla bahseden Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı değişiklik halk arasında da şaşkınlığa sebep oldu.

Suudi Arabistan'da ders kitaplarında Osmanlı Devleti 'işgalci' olarak tanımlandığı iddia edildi.

Prens Sattam bin Halit Al Suud, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapılan değişikliği kutlayarak, "Atalarımızla savaşanlara hilafet diyorduk, şimdi gerçek yüzlerini ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı. Müfredatta yapılan değişikliğin arkasındaki ismin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtildi. Suud Veliaht Prensi'nin Mayıs ayında Türkiye'nin Arap kamuoyu nezdindeki etkisini zayıflatmaya dönük yeni bir stratejiyi uygulamaya koyduğu iddia edilmişti.

HALKTAN TEPKİ

Öte yandan Suudi Arabistan halkı ise, cuma hutbesini asırlarca Hakim’ül Haremeyn (Harem Bölgesi'nin sahibi) ibaresi yerine Hadim’ül Haremeyn (Kabe'nin Harem Bölgesi'nin hizmetçisi) diye okutan halife Osmanlı sultanlarının halkın kalbinden silinmesinin mümkün olmadığını söylediler.

Suudi Arabistan'ın, bu sene vatandaşlarını Türkiye’ye gitmemeleri konusunda ikaz ettiği belirtilmişti. Ancak bu yıl da çok sayıda Suudi Arabistan vatandaşı tatil için Türkiye’yi tercih etti.

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Prens Selman Kabe'nin üstüne çıktı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 600 korumayla Kabe'yi ziyaret etti. Selman'ın üst düzey ziyareti sırasında Prens, Kabe'nin çatısına çıktı. Pek çok Müslümanın ibadetine engel olan olay, tepki topladı.


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