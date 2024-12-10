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Özgür Suriye'de ilk hükümet toplantısı: Başbakan el-Beşir Mart ayına kadar görev yapacak

Özgür Suriye'de ilk hükümet toplantısı: Başbakan el-Beşir Mart ayına kadar görev yapacak

23:5710/12/2024, Salı
IHA
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Suriye'nin geçici Başbakanı Muhammed el-Beşir, geçiş hükümeti üyeleriyle bir araya geldi.
Suriye'nin geçici Başbakanı Muhammed el-Beşir, geçiş hükümeti üyeleriyle bir araya geldi.

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, geçiş hükümeti üyeleriyle bir araya geldi. El-Beşir, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki iki ay boyunca gerekli tüm çalışmaları kolaylaştırmak için eski hükümet üyelerini, İdlib ve çevresindeki yönetimden bazı yöneticileri davet ettik" dedi.

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir çalışmalara başladı, geçiş hükümeti üyeleriyle bir araya geldi.

El-Beşir, yaptığı açıklamada,
"Suriye halkına hizmet edebilecek anayasal bir sisteme kavuşana kadar önümüzdeki iki ay boyunca gerekli tüm çalışmaları kolaylaştırmak için eski hükümet üyelerini, İdlib ve çevresindeki yönetimden bazı yöneticileri davet ettik. Bugün, Suriye'deki halkımıza hizmet edebilmek için kurumları yeniden faaliyete geçirmek üzere başka toplantılar da yaptık”
dedi.


#Suriye
#Başbakan
#Toplantı

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