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Dünya

Özgürlük filosu Gazze için hazır

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla 12 ülkeden aktivistler tarafından oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu hazırlıklarını tamamladı. ABD’li aktivist Ann Wright, “Bizim hayatımız onların hayatından önemli değil, tehlikenin farkındayız. Gazze’deki soykırımın durması için kendi hayatlarımızı da feda ediyoruz” dedi.

Rabia Şenol
04:00 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:59 - 20/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Filoda, dünyanın birçok bölgesinden önemli aktivistler katılacak.
Filoda, dünyanın birçok bölgesinden önemli aktivistler katılacak.

12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkacak olan Özgürlük Filosu'yla ilgili Tuzla Tersanesi’nde bulunan Akdeniz Gemisi’nde basın açıklaması düzenledi. Önümüzdeki hafta hareket etmesi planlanan filoda, dünyanın birçok bölgesinden önemli aktivistler katılacak.

Albayken ABD'nin Irak'ı işgali sürecinde ordudan istifa eden ABD'li aktivist Ann Wright, “7 aydan beri Gazze’de binlerce insan öldürüldü. Bunun zalimce olduğunu biliyoruz. Soykırımı durdurmak için dünyadaki insanlara çağrıda bulunuyoruz. Biz silahsız olarak Gazze’deki insanlara insani yardım götürmeye çalışıyoruz. Bizim hayatımız onların hayatından önemli değil, tehlikenin farkındayız. Gazze’deki soykırımın durması için kendi hayatlarımızı da feda ediyoruz” dedi.


AMACIMIZ KATLİAMA DUR DEMEK

Gemiye katılmak için Malezya'dan gelen Aktivist Nouri Abubaga ise şunları kaydetti: "İsrail aylardır dünyanın gözü önünde sivilleri katlediyor ve bu yaşanan insani krize birçok ülke sessiz kalıyor. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcının olduğu bu Özgürlük Filosu Gazze'nin yalnız olmadığını bütün dünyaya ilan edecek. Bizler yalnızca yaşanan insanlık suçlarının durdurulmasını istiyoruz.”


#Gazze
#yardım
#Özgürlük Filosu
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