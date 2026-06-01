Paçavralı ve marşlı provokasyon

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaşanan son gelişmeler, bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif'e giren istilacı fanatik Yahudi terör grupların İsrail bayrağı açarak milli marş okuması, kutsal mabedin tarihi statüsüne yönelik yeni bir ihlal olarak değerlendirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda fanatik Yahudi'nin Eski Şehir bölgesinde yer alan Harem-i Şerif'e girdikten sonra Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açtığı görüldü. İsrail polisinin gözetiminde gerçekleşen eylem sırasında grubun İsrail milli marşını hep birlikte okuduğu kaydedildi. Daha önce Harem-i Şerif'te herhangi bir ülkenin bayrağının açılmasına izin vermeyen İsrail polisinin bu kez müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

Filistinliler ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşananları, Mescid-i Aksa'daki tarihi statükonun açık bir ihlali ve sahadaki uygulamalarda yeni bir aşama olarak yorumladı. Uzmanlar ise kutsal mekânda gerçekleştirilen bu tür siyasi gösterilerin bölgedeki dini ve siyasi gerilimi artırabileceği uyarısında bulundu. Olay, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in geçtiğimiz haftalarda Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından yaşandı. Ben-Gvir, 14 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ziyarette İsrail bayrağı açmış ve Harem-i Şerif'in Yahudilere ait olduğunu ileri sürmüştü. Söz konusu açıklamalar Filistin yönetimi, Ürdün ve birçok uluslararası çevre tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Statüyü değiştirme çabası hızlandı

Provokasyon, Mescid-i Aksa'nın statüsüne ilişkin yeni iddiaların gölgesinde gerçekleşti. Geçen hafta içi Middle East Eye tarafından gündeme getirilen habere göre ABD ve İsrail'in, Kudüs'teki kutsal mabedin mevcut statüsünü değiştirmeyi hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Diplomatik kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Ürdün'ün himayesinde faaliyet gösteren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkilerinin kaldırılması ve yerine İsrail hükümetinin oluşturacağı yeni bir yapının getirilmesi planlanıyor. Bu yapının Mescid-i Aksa'yı çok dinli bir ibadet merkezi olarak yeniden tanımlayabileceği ileri sürülüyor.

Terörsitler Ramallah'ta okul bastı

Bölgedeki gerginlik yalnızca Kudüs ile sınırlı kalmadı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden istilacı Yahudi teröristler işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusundaki Rammun köyünde yapımı süren özel bir okula saldırı düzenledi. Şantiye sorumlusu Ali Munasira, saldırganların okulun 40 ahşap ve 3 metal kapısını kırdığını, güvenlik kamera sistemleri ile elektrik jeneratörlerini çaldığını açıkladı. Son günlerde gerçekleşen üçüncü saldırıda yaklaşık 80 bin dolarlık maddi hasara neden olurken, bölgede Filistinlilere yönelik baskı ve saldırıların sürdüğüne ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.











