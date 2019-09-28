Pakistan Başbakanı Han'ın uçağı New York'a acil iniş yaptı

BM Genel Kurulu toplantısı kapsamında New York'ta olan Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçağında teknik arıza yaşandı.
Toronto'ya seyahat eden Han'ın uçağı kalkıştan bir süre sonra New York'a yeniden iniş yaptı.
- Pakistanlı heyetin arıza giderilene kadar New York'ta kalacağı öğrenildi.
New York'ta yoğun gündem
Pakistan Başbakanı Han, New York'ta katıldığı BM Genel Kurulu toplantısında Hindistan'ın Keşmiş işgali ve bölgesel sorunlara ilişkin önemli mesajlar vermişti.
Pakistan Başbakan Han, BM Genel Merkezi'nde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli etkinliği düzenlemişti. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.