Dünya Pakistan Başbakanı Hanın uçağı New Yorka acil iniş yaptı
AMERİKA

Pakistan Başbakanı Han'ın uçağı New York'a acil iniş yaptı

Pakistan Başbakanı İmran Han ve heyetini taşıyan uçak New York'a acil iniş yaptı. ABD'nin Toronto eyaletine giden uçakta teknik arıza yaşandığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan Başbakanı İmran Han
Pakistan Başbakanı İmran Han

BM Genel Kurulu toplantısı kapsamında New York'ta olan Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçağında teknik arıza yaşandı.

Toronto'ya seyahat eden Han'ın uçağı kalkıştan bir süre sonra New York'a yeniden iniş yaptı.

  • Pakistanlı heyetin arıza giderilene kadar New York'ta kalacağı öğrenildi.

Reuters

New York'ta yoğun gündem

Pakistan Başbakanı Han, New York'ta katıldığı BM Genel Kurulu toplantısında Hindistan'ın Keşmiş işgali ve bölgesel sorunlara ilişkin önemli mesajlar vermişti.

Pakistan Başbakan Han, BM Genel Merkezi'nde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli etkinliği düzenlemişti. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.

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