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Pakistan: Hindistan savaş suçu işliyor

Pakistan: Hindistan savaş suçu işliyor

Hindistan'ın savaş suçu işlediğini ifade eden Pakistan Başbakanı İmran Han, "Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir'in demografisini değiştirme planı Dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamında savaş suçudur" ifadesini kullandı. Han, Cammu Keşmir ile dayanışma için Pakistan halkına eylem çağrısında bulundu. Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Haber Merkezi AA
Pakistan Başbakanı İmran Han.
Pakistan Başbakanı İmran Han.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki adımlarının savaş suçu olduğunu söyledi.

  • Twitter'dan açıklama yapan Han, yarın saat 12.00-12.30'da "Keşmir Saati" kapsamında Keşmir ile Pakistan'ın dayanışmasını net şekilde ortaya koymak için halkı sokağa çıkmaya çağırdı.

Başbakan Han, "Irkçı Hint baskısına, insanlık dışı 24 saatlik sokağa çıkma yasağına, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Keşmirli sivillerin günlük olarak yaralanması ve öldürülmesine ve Modi hükümetinin tüm etnik temizlik adımlarına karşı" Cammu Keşmir'in arkasında olduklarına dair kararlı bir mesaj göndermek için Pakistanlılardan işlerine yarım saat ara vererek yollara çıkmasını istedi.

Han, "Hindistan'ın, işgali altındaki Keşmir'in demografisini değiştirme planı Dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamında savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yerel basında, Keşmir Saati öncesi siren seslerinin duyulacağı ve saat 12.00'de Pakistan ve Keşmir'in marşlarının çalınacağı belirtildi.

Han, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, eylüldeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na kadar Keşmir konusunda ülkesinde her hafta 30 dakikalık etkinlik olacağını bildirmişti.

BM Genel Kurulu'nda Keşmir meselesiyle ilgili konuşacağını kaydeden Han, "Keşmir'in elçisi gibi hareket edeceğim" demişti.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

  • İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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