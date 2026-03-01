Yeni Şafak
Pakistan’da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 5 yaralı

11:241/03/2026, Pazar
AA
Pakistan - Karaiçi
Pakistan - Karaiçi

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren bir grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'na girmeye çalıştı.

Geo News'in haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren bir grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu önünde toplandı.

Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, güvenliği sağlamak amacıyla bölgede güvenlik önlemlerini artırırken gösteriler nedeniyle çevredeki trafik akışında aksaklıklar yaşandı.




#Pakistan
#ABD Konsolosluğu
#Karaiçi
