Afganistan-Pakistan barışı bozuldu: 40 ölü

Ekim 2025’te çatışmaları durdurarak Türkiye’nin arabuluculuğunda ateşkes ilan eden Afganistan ve Pakistan sınırındaki gerginlik yeniden arttı. İki ülke arasındaki çatışmalarda 40’a yakın kişi öldü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi. Mücahid, X paylaşımında Pakistan ordusuna ait olduğu öne sürülen 15 askeri noktanın kontrolünün ele geçirildiğini bildirerek sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.