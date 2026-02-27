Afganistan-Pakistan barışı bozuldu: 40 ölü

Ekim 2025’te Türkiye’nin arabuluculuğuyla sonlanan Afganistan ve Pakistan çatışması dün yeniden alevlendi. Afganistan, hava operasyonlarını gerekçe göstererek Pakistan’ın sınır boyundaki askeri noktaları hedef aldı. Çatışmalarda 40’a yakın kişi öldü.
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi. Mücahid, X paylaşımında Pakistan ordusuna ait olduğu öne sürülen 15 askeri noktanın kontrolünün ele geçirildiğini bildirerek sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.
PAKİSTAN: KARŞILIK VERDİK
Pakistan'dan yapılan açıklamada da Afganistan'ın sınır hattında bulunan birçok noktaya ateş açtığı, Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiği vurgulandı. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan silahlı çatışmalarda etkisiz hale getirilen Afgan güvenlik güçlerinin sayısının 36’ya yükseldiğini ve 2 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.