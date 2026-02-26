Nükleer silaha izin vermem

Washington’daki Temsilciler Meclisi Salonu’nda “Birliğin Durumu” konuşması yapan ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 1 saat 40 dakika süren konuşmasıyla Bill Clinton'ın 2000 yılındaki 1 saat 20 dakikalık rekorunu kırdı. Şimdiye kadarki en uzun süre Kongre'ye hitap konuşmasını gerçekleştiren Trump, görevdeki 11 ayında 8 savaşı sona erdirdiğini belirterek, hangi ülkeler arasındaki savaşları ya da olası çatışmaları sona erdirdiğini tek tek anlattı. Trump’ın bu tavrı barış getirmek bahanesiyle Irak ve Afganistan’ı işgal ederek kaotik bir dönemi açan eski ABD Başkanı George W. Bush’un retoriğini anımsattı.

BARIŞ VE TEHDİT BİR ARADA

Konuşmasında, son dönemde İran’a yönelik artırdığı askeri ve siyasi baskıya değinen Trump, Tahran ile müzakerelerin sürdüğünü ancak anlaşma sağlanamaması durumunda hazırlıklı olduklarını söyledi. Trump, “Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki, dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin veremeyiz” diye konuştu. İran'ın bölgesinde ‘terör destekçisi bir ülke’ olduğunu öne süren Trump, ABD'ye yönelik tehditler olduğunda askeri seçenekler dahil tüm ihtimalleri değerlendirmeye her zaman hazır olduğunu aktardı. Trump ayrıca, Avrupa'yı ve ABD üslerini vuracak İran’ın kıtalararası menzilli füzeler üretmeye çalıştığını öne sürdü.

GAZZE ATEŞKESİ

Trump, işgalci İsrail ordusunun iki yıl boyunca soykırım işlediği Gazze’de 10 Ekim 2025’te devreye giren ateşkese de konuşmasında yer verdi. Gazze ateşkesinin Ortadoğu barışı için çok önemli bir dönemeç olduğunun altını çizen Trump, bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür ettiğini belirtti. Trump, Hamas'ın hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşılması konusunda çok çaba gösterdiğine de vurgu yaptı.

VENEZUELA’DAN 80 MİLYON VARİL PETROL

Konuşmasının devamında, Amerikan petrol üretiminin günde 600 bin varilden fazla arttığını anlatan Trump, “Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela'dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık” açıklamasını yaptı. ABD kuvvetleri, petrol üretimini en alt seviyede tutmakta ısrar eden Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu 3 Ocak’ta düzenlediği operasyonla kaçırmış yerine geçirdiği yardımcısı Delcy Rodriguez de ülke petrollerini dış yatırıma açmıştı.

İranlılara casusluk teklifi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), kurumla iletişime geçmek isteyen İranlılara yönelik Farsça bir açıklama yayınladı. Sosyal medyadan yayınlanan açıklamada, sanal ortam üzerinden güvenli yollardan CIA ile iletişime geçme yöntemlerine ilişkin tavsiyeler verildi. Kurum, iletişime geçmek isteyen kişilere öncelikle kapsamlı güvenlik önlemleri almaları çağrısında bulundu. Bu kapsamda, ofis bilgisayarı ya da kişisel telefonlar yerine yeni ve tek kullanımlık bir cihaz tercih edilmesi önerildi.

300 savaş uçağı konuşlandırdı

İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) verdiği bilgiye göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 raptor hayalet uçaklar, önceki gün İsrail’in başkenti Tel Aviv’e indi. KAN'ın haberinde, F-22'lerin ABD'nin Ortadoğu'daki askeri konuşlanmasının bir parçası olarak İsrail'e getirildiği aktarıldı. Açık kaynak uçuş verilerine göre, bölgede Katar, Ürdün ve S. Arabistan dağıtılmış 300'den fazla ABD askeri uçağı bulunuyor.

Omer ve Tlaib sınır dışı edilsin

ABD Başkanı Trump, Kongre’deki konuşmasında kendisini protesto eden iki Müslüman Kongre üyesinin "sınır dışı edilmesini" talep etti. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Trump, Tlaib ve Omar'a hitaben, "Geldikleri yere mümkün olan en kısa sürede geri gönderilmelidirler." ifadelerini kullandı.







