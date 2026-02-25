Pakistan'dan Afganistan'a 'provokasyona karşı sert bir şekilde karşılık verileceği' uyarısı

Pakistan hükümeti, Afganistan sınırındaki Tirah ve Torkham bölgelerinde açılan ateşin ardından Kabil yönetimine uyarıda bulundu. Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi, sınırda açılan ateşe misliyle karşılık verildiğini belirterek, gelecekteki olası provokasyonlara karşı tolerans gösterilmeyeceğini duyurdu.
Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden, Pakistan sınırında ateş açılmasına dair açıklama yaptı.
Pakistan-Afganistan sınırında bulunan Tirah ve Torkham bölgelerinde ateş açıldığını bildiren Zaidi, bu olaydan Afganistan yönetimini sorumlu tuttuğunu ifade etti.
Pakistan'ın terör sorunu
Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.
Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.
İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.
Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.