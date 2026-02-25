Pakistan'dan Afganistan'a 'provokasyona karşı sert bir şekilde karşılık verileceği' uyarısı

Pakistan hükümeti, ülkenin Afganistan ile paylaştığı sınırda açılan ateşe karşılık verilmesinin ardından gelecekteki herhangi bir başka provokasyona karşı "derhal ve sert bir şekilde karşılık" verileceği uyarısında bulundu.

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden, Pakistan sınırında ateş açılmasına dair açıklama yaptı.

Pakistan-Afganistan sınırında bulunan Tirah ve Torkham bölgelerinde ateş açıldığını bildiren Zaidi, bu olaydan Afganistan yönetimini sorumlu tuttuğunu ifade etti.

Zaidi, Pakistan güvenlik güçlerinin açılan ateşe karşılık verdiğini kaydederek, Pakistan'ın gelecekteki herhangi bir başka provokasyona karşı "derhal ve sert bir şekilde karşılık" vereceği uyarısında bulundu.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.







