Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Pakistan'dan Afganistan'a 'provokasyona karşı sert bir şekilde karşılık verileceği' uyarısı

Pakistan'dan Afganistan'a 'provokasyona karşı sert bir şekilde karşılık verileceği' uyarısı

00:3025/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Pakistan hükümeti
Pakistan hükümeti

Pakistan hükümeti, Afganistan sınırındaki Tirah ve Torkham bölgelerinde açılan ateşin ardından Kabil yönetimine uyarıda bulundu. Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi, sınırda açılan ateşe misliyle karşılık verildiğini belirterek, gelecekteki olası provokasyonlara karşı tolerans gösterilmeyeceğini duyurdu.

Pakistan hükümeti, ülkenin Afganistan ile paylaştığı sınırda açılan ateşe karşılık verilmesinin ardından gelecekteki herhangi bir başka provokasyona karşı
"derhal ve sert bir şekilde karşılık"
verileceği uyarısında bulundu.

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden, Pakistan sınırında ateş açılmasına dair açıklama yaptı.

Pakistan-Afganistan sınırında bulunan Tirah ve Torkham bölgelerinde ateş açıldığını bildiren Zaidi, bu olaydan Afganistan yönetimini sorumlu tuttuğunu ifade etti.

Zaidi, Pakistan güvenlik güçlerinin açılan ateşe karşılık verdiğini kaydederek, Pakistan'ın gelecekteki herhangi bir başka provokasyona karşı
"derhal ve sert bir şekilde karşılık"
vereceği uyarısında bulundu.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.



#Afganistan
#Pakistan
#Uyarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 25 Şubat: Sabah ezanı saat kaçta? 2026 Ramazan İstanbul İmsakiyesi