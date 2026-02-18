8 ülkeden İsrail'e ortak tepki: Batı Şeria kararını kınıyoruz

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria’daki arazilerin sözde “devlet arazisi” olarak ilan etmesine karşı ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “1967’den bu yana ilk kez işgal altındaki Batı Şeria’nın geniş kesimlerinde arazi mülkiyetinin tescili ve çözüme bağlanmasına yönelik prosedürlerin kabul edilmesine ilişkin alınan kararı en güçlü şekilde kınamaktadır. Söz konusu yasa dışı adım yerleşim faaliyetlerinin hızlandırılmasını, toprak gasbını, İsrail’in fiili kontrolünün tahkim edilmesini ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hukuka aykırı İsrail egemenliğinin dayatılmasını amaçlayan vahim bir tırmanış teşkil etmekte ve Filistin halkının yasal haklarına zarar vermektedir.” denildi.

BARIŞ TEHLİKEDE

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu adım, işgal altındaki topraklar üzerinde kontrolü pekiştirmeyi amaçlayan yeni bir hukuki ve idari gerçeklik dayatma girişimini yansıtmakta; iki devletli çözüm vizyonunu zayıflatmakta, bağımsız ve sürdürülebilir bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik perspektifleri aşındırmakta ve bölgede adil ve kapsamlı barışın tesisini tehlikeye atmaktadır.”

İSTİKRARSIZLIK ARTACAK

İşgal altındaki Filistin topraklarının hukuki, demografik ve tarihî statüsünü değiştirmeye yönelik tüm tek taraflı girişimlerin kategorik olarak reddedildiği belirtilen açıklamada, bu tür politikaların, Filistin topraklarında ve bölgede genel olarak gerilim ve istikrarsızlığı daha da artıracak tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini vurgulandı. Bakanlar, uluslararası toplumu sorumluluklarını üstlenmeye ve ihlallere son verilmesi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin sağlanması, başta işgalin sona erdirilmesini de içeren kendi kaderini tayin hakkı ve 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin kurulması olmak üzere Filistin halkının devredilemez haklarının korunması amacıyla açık ve kararlı adımlar atma çağrısında bulunuldu.



