Dünya Palyaço da orada
AVRUPA

Palyaço da orada

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının ardından 2 mülteciyi öldüren Yunanların mezalimi sürüyor. Mültecileri dövüp soyarak geri gönderen Yunan asker ve polisinin saldırılarına destek vermek üzere radikal sağ görüşlü ırkçılar da hudut bölgesine geldi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Yannis Lagos
Yannis Lagos

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu kürsüsünde Türk bayrağını yırtarak büyük bir kışkırtmaya imza atan aşırı sağcı AP Milletvekili Yannis Lagos, Meriç nehri kıyısına gelerek ‘mülteci avına’ çıktı. ‘Sınır güvenliği’ için geceyi Meriç kenarında geçiren Lagos, silahlı milis gruplar ve sivil halkla fotograf çektirdi, bunları da partisinin internet sayfasında yayınladı.

Altın Şafak psikopatı Lagos

ONLAR GERÇEK YUNAN

İnternet sitesinde verdiği bilgiye göre gece 12:40’da bölgeye gelen Yannis Lagos, milislerle devriye gezerek ‘yasadışı binlerce cihatçının’ Yunan yetkililere teslim edilmesi için bölgede bulunduğunu kaydetti. Lagos bir radyoya verdiği demeçte ise ‘milisler arasında kararlı ve eşi benzeri olmayan bir atmosferin olduğunu’ belirterek tüm Yunanlıları sınırda devriye gezmeye davet etti. Sınırdaki Yunan polisine destek çağrısı yapan Lagos, mülteci avlayan milislerin karakterini ‘gerçek Yunan’ olarak tanımladı. Atina basınınca yayınlanan bir videoda ise kamuflajlı ve silahlı Yunan askerlerinin ‘vatanlarını korumak için sınırdaki mücadeleye gitmeden önce papazlar tarafından silahlarının kutsandığı’ görüldü. Dini seremoni görüntülerinde papazlar dua ederken, sınıra gitmeye hazırlanan askerler ise ıstavroz çıkarıyor.

Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti
OYNAT 00:58
Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti
Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yapılan bu çirkin saldırı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ndeki konuşmasıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat 2017'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çıkışı akıllara getirdi.


Bir günde 133 ölüm!

Bir günde 133 ölüm!

Avrupa'nın ortasında koronavirüsü kabusu yaşanıyor.
Onu da yapacağız!

Onu da yapacağız!

Erdoğan, CHP'ye bir kez daha meydan okudu.
PKKya ikna darbesi

PKK'ya
'ikna' darbesi

Bu yöntemle iki ayda 55 terörist...
Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Kaynaklar israf edilmeyince böyle güzel yatırımlar ortaya çıkıyor.
Puanlar paylaşıldı

Puanlar paylaşıldı

Sivas'taki kritik maçta kazanan çıkmadı.
Yunan zulmü tam gaz

Yunan zulmü tam gaz

​Sert müdahalelerin bilançosu: 3 ölü, 1000 yaralı
Sen de kapılarını aç

Sen de kapılarını aç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı.
MHK'nın modu değişti

MHK'nın modu değişti

Diğer kulüplere sessiz kalan Zekeriya Alp, Trabzonspor'u dava edecek.
Ankara'yı<br> merkez üs yapacağız

Ankara'yı
merkez üs yapacağız

​Bakan Varank müjdeyi açıkladı.
Annelerin zaferi büyüyor

Annelerin zaferi büyüyor

HDP önünde evlat nöbeti tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.
Komutan<br>Ünal Karaman

Komutan
Ünal Karaman

​Maça kamuflaj ve komando beresiyle çıktılar.
Kritik gün yarın

Kritik gün yarın

​İran'dan getirilenler 13 gündür karantinada.
49 kişi daha öldü

49 kişi daha öldü

Salgın nedeniyle tüm Avrupa'ya uçuşlar iptal edildi.
Sağanak etkili olacak

Sağanak etkili olacak

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 bölge için uyardı.
Devriyeler sıklaştırıldı

Devriyeler sıklaştırıldı

​Özel harekatçılar Meriç'te beklemeye devam ediyor.
Fabrika gibi lise

Fabrika gibi lise

​Yurdun dört bir yanına temizlik maddeleri satıyorlar.
Tribünde zirve <br>belli oldu

Tribünde zirve
belli oldu

​Süper Lig'de takımların seyirci ortalaması açıklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.