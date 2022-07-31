Papa: Böyle devam edemem

Papa Françesko (85), “Artık, eskiden seyahat ettiğim hızda devam edebileceğimi sanmıyorum. Sanırım bu yaşımda hizmet etmeye devam edebilmek için biraz yavaşlamam gerekiyor ya da bir alternatif olarak kenara çekilme olasılığını düşünebilirim” diye konuştu. Papa devam eden diz sağlığı probleminden muzdarip.

KANADA’DA OLANLAR SOYKIRIMDI

Bu arada Papa, Kanada’daki yatılı kilise okullarında yerli çocukların zorla asimile edilmesini “Soykırım” olarak niteledi. “Tövbe haccı” olarak nitelediği gezisi sırasında bu olanlardan ötürü özür dileyen Papa, uçakta ise “soykırım” kelimesini kullandı. Papa, Kanada’nın Edmonton kentinde, yerli çocuklara yönelik istismarlar için özür dilemişti.