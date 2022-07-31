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Papa: Böyle devam edemem

Altı günlük Kanada seyahatinin dönüşünde Papa Françesko, sağlık durumunun sık seyahatlere devam etmeye uygun olmadığını söyledi. Uçakta gazetecilere konuşan Papa, seyahatlerden vazgeçmek mümkün olmazsa görevden ayrılmak zorunda kalacağını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Papa: Böyle devam edemem
Papa Françesko (85).

Papa Françesko (85), “Artık, eskiden seyahat ettiğim hızda devam edebileceğimi sanmıyorum. Sanırım bu yaşımda hizmet etmeye devam edebilmek için biraz yavaşlamam gerekiyor ya da bir alternatif olarak kenara çekilme olasılığını düşünebilirim” diye konuştu. Papa devam eden diz sağlığı probleminden muzdarip.

KANADA’DA OLANLAR SOYKIRIMDI

Bu arada Papa, Kanada’daki yatılı kilise okullarında yerli çocukların zorla asimile edilmesini “Soykırım” olarak niteledi. “Tövbe haccı” olarak nitelediği gezisi sırasında bu olanlardan ötürü özür dileyen Papa, uçakta ise “soykırım” kelimesini kullandı. Papa, Kanada’nın Edmonton kentinde, yerli çocuklara yönelik istismarlar için özür dilemişti.

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