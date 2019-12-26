Dünya Paralı asker terörü
ORTADOĞU

Paralı asker terörü

Libya’da hükümete saldıran Hafter, kanlı savaşını artık paralı askerlere yürütüyor. İngiliz The Guardian gazetesi Sudan’dan yeni paralı asker dalgası geldiğini yazdı. Ülkede en az 3 bin Sudanlı milis olduğu belirtiliyor. Sudan’da Ömer el-Beşir’e darbeyi destekleyen BAE, Libya’ya giden milisleri de finanse ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafter'in paralı askerleri
Hafter'in paralı askerleri

Libya’da başkent Trablus’u ele geçirme hayaliyle ülkede terör estiren darbeci general Halife Hafter’in eli kanlı milis gücünün omurgasını sicili karanlık paralı askerler oluşturuyor. Terör örgütü lideri Hafter, başta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) siyasi ve ekonomik desteğini alarak, ülkeyi Körfez, Mısır ve Fransa’ya bağımlı bir sömürge haline getirmeyi amaçlıyor. Bu amacının önünde ise uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin merkezi ve başkent Trablus yer almakta. Libya’nın en can alıcı toprak parçası olarak öne çıkan Trablus bölgesi, diplomatik temsilcilikler ve bağımsız devlet kurumlarının bulunduğu başkent olarak ülke nüfusunun üçte ikisine ev sahipliği yapıyor. Hafter’in Nisan ayında başlayan ve başarısız olan Trablus saldırısına destek için Rusya’dan ve Sudan’dan paralı askerler ülkeye gelmiş durumda. Son olarak İngiliz The Guardian Gazetesi’nin haberine göre, Sudan’dan yeni bir paralı asker dalgasının Libya’ya geldiği ve bu durumun, taraflar arasındaki çatışmayı, bölgenin istikrarını sarsacak uluslararası bir savaşa dönüştürebileceği belirtildi.

Macron ve Hafter

3 BİN SUDANLI MİLİS

Haberde, Libya’daki Sudanlı milis güçlerin komutanlarının son aylarda yüzlerce kişinin savaşmak üzere ülkeye geldiğini söyledikleri aktarıldı.

Libya’nın güneyinde konuşlanan söz konusu güçlerin komutanlarından birinin “Pek çok genç geliyor, bu kadar büyük sayıda milisi kabul edebilecek kapasitemiz yok. Halihazırda Libya’da en az 3 bin Sudanlı milis var” dediği kaydedildi.

BAE FİNANSMANI

Paralı asker dalgasıyla gelenlerin pek çoğunun, Sudan’da devrik lider Ömer el-Beşir rejimine karşı savaşanlardan oluştuğu, bazılarının da Darfur bölgesindeki savaşta yer aldığı ifade edildi. Sudanlı milis akınının ülkede Beşir rejimini hedef alan darbeden sonra hızlandığı ve finansmanının BAE tarafından sağlandığı belirtilmekte. Bu paralı askerler arasında Sudan Bağımsızlık Ordusu ve Sudanlı Cancavid Milisleri yer alıyor. Cancavid milisleri bölgede işledikleri insanlık dışı suçlarla biliniyor.

RUSLAR DA VAR

Hafter saflarında, doğudan ve batıdan Libyalı kabilelerden Kaddafi’nin kurduğu halk komitelerine, aşırı görüşlü Medhali Selefilerinden Sudan’ın karanlık sicile sahip Cancavid milislerine, Çad’daki isyancılardan Wagner adlı özel güvenlik şirketine bağlı Rus paralı askerlerine, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa’dan askeri subaylara kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

Macron’un kuklası

  • Libya’da güncel gelişmelere ilişkin haber ve görüntü paylaşan “Libya pen” adlı bir Twitter hesabında, terör örgütü Lideri Halife Hafter’in, kendisine Fransa’dan verilen desteğe ilişkin itiraflarda bulunduğu bir video paylaşıldı. Videoda terör örgütü lideri Hafter’in, Fransa’nın ilk günden itibaren kendisine destek verdiğini belirtmesi dikkat çekiyor. Hafter açıklamasında, Fransa’nın Hafter terörüne istihbarat ve askeri uzmanlar vasıtasıyla yardım ettiğini söylüyor. Darbeci general, Fransa’nın kendisine verdiği yoğun desteğe, 3 Fransız askerin Libya’da hayatını kaybetmesinin ardından, zaman geçirmeden Paris’in bu üç kişi yerine hemen yeni uzmanlar göndermesini örnek gösteriyor. Hafter’in, Fransa’nın “Libya’da kendi çıkarlarını koruma hakkı olduğuna” dair skandal sözleri de Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bir kuklası olduğunu gözler önüne seriyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından, uçağı düşürülüp, esir alınan Hafter’in pilotlarından Amir Yusuf el-Cekam da Fransızların Hafter’e teknik ve askeri destek verdiğini, “Fransız uzmanlardan oluşan bir ekip askeri izleme, dinleme ve lojistik faaliyetlerde bulunuyor” sözleriyle itiraf etmişti.

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