Dünya Parayı reddetmenin zamanı değil
AMERİKA

Parayı reddetmenin zamanı değil

Amazon yangınlarıyla başı dertte olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yabancı yardımları kabul etmesi konusunda büyük baskı görüyor. Ülkenin valileri Bolsonaro'ya "Parayı reddetmenin zamanı değil" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolsonaro yabancı yardımları kabul etmesi konusunda baskı görüyor.
Bolsonaro yabancı yardımları kabul etmesi konusunda baskı görüyor.

Haftalardır Amazon yangınlarıyla mücadele eden Brezilya'nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yabancı yardımları kabul etmesi konusunda eyalet valileri tarafından baskı görüyor.

  • Valiler, Bolsonaro’ya ‘parayı reddetmenin zamanı değil’ uyarısında bulundu.

Bolsonaro ile eyalet yöneticileri arasından yapılan toplantıda, G7 tarafından yapılan 20 milyon euroluk yardım teklifi konuşuldu. Maranhao eyaletinin Valisi Flavio Dino'nun, bu toplantıda Bolsonaro’ya “yardımları geri çevirme zamanı değil” uyarısında bulunduğu belirtildi.

Teklifler kötü niyetli

Bolsonaro yarım tekliflerinin arkasında farklı niyetlerin olduğunu savunmuş ve farklı ülkelerden gelen para tekliflerini kabul etmemişti.

G7’nin yanı sıra ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio da 5 milyon dolar bağışta bulunmuş, Apple’ın CEO’su Tim Cook da yardıma hazır olduklarını duyurmuştu.Ayrıca Jair Bolsonaro ile kurduğu ‘yakın ilişkiyle’ bilinen ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan bir mesaj paylaşarak ‘ABD’nin Brezilya’ya tam destek verdiğini’ söylemişti.

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