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Dünya

Paris Olimpiyatları'na yönelik saldırı planladığı şüphesiyle bir Neonazi gözaltına alındı

Fransa'da 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda saldırı planladığı şüphesiyle bir Neonazinin gözaltına alındığı bildirildi.

10:43 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Panzer lakaplı kişinin Olimpiyat meşalesini taşıyacak sporculara saldırmayı planladığından şüpheleniliyor.
Panzer lakaplı kişinin Olimpiyat meşalesini taşıyacak sporculara saldırmayı planladığından şüpheleniliyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Colmar kentinde bu sabah 20 yaşındaki adı açıklanmayan Neonazi, Olimpiyatlar'a yönelik saldırılar planladığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı.


Telegram üzerinden "Fransız Aryan Birliği" isimli bir Neonazi grubunu yöneten kişinin, Nazi Almanya ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı tanklara atfen bu grupta Almanca "tank" anlamına gelen "Panzer" lakabını kullandığı belirtildi.


Panzer lakaplı kişinin Olimpiyat meşalesini taşıyacak sporculara saldırmayı planladığından şüpheleniliyor.

#Fransa
#Neonazi
#Olimpiyat
#Saldırı
3 saat önce
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