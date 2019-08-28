Parodi haberi 'çift uçakla' uçurdular

Suudi bir iş adamının oğluna yanlışlıkla iki uçak satın aldığı haberleri asılsız çıktı. Oğluna doğum günü hediyesi olarak uçak satın almak isteyen iş adamının yetersiz İngilizcesi nedeniyle yanlış sipariş verdiği ve Airbus'tan 365 milyon değerinde iri gövdeli iki uçak satın aldığı iddia edilmişti.

Haber doğrulama platformu teyit.org yabancı haber kaynaklarında da yer alan haberin parodi amaçlı oluşturulduğunu duyurdu.

Hindistan’daki teyit platformu BOOM Live ve ABD’deki teyit platformu Snopes da bu haberin hiciv amaçlı hazırlandığını ve gerçek olmadığını ifade etti.

İddia ilk olarak hiciv amaçlı içerik üreten Thin Air Today isimli bir internet sitesinde ortaya atıldı.