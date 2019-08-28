Dünya Parodi haberi çift uçakla uçurdular
ORTADOĞU

Parodi haberi 'çift uçakla' uçurdular

Suudi iş adamının oğluna yanlışlıkla iki uçak aldığı iddiası asılsız çıktı. Zengin iş adamının yetersiz İngilizcesi sebebiyle oğluna doğum günü hediyesi olarak yanlışlıkla 365 milyon dolar değerinde iki uçak siparişi verdiği iddia edilmişti. Yabancı haber kaynaklarında da yer alan haberin parodi amaçlı oluşturulduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Airbus A380 model uçakların liste fiyatı 360 milyon dolar civarında.
Airbus A380 model uçakların liste fiyatı 360 milyon dolar civarında.

Suudi bir iş adamının oğluna yanlışlıkla iki uçak satın aldığı haberleri asılsız çıktı. Oğluna doğum günü hediyesi olarak uçak satın almak isteyen iş adamının yetersiz İngilizcesi nedeniyle yanlış sipariş verdiği ve Airbus'tan 365 milyon değerinde iri gövdeli iki uçak satın aldığı iddia edilmişti.

Haber doğrulama platformu teyit.org yabancı haber kaynaklarında da yer alan haberin parodi amaçlı oluşturulduğunu duyurdu.

Hindistan’daki teyit platformu BOOM Live ve ABD’deki teyit platformu Snopes da bu haberin hiciv amaçlı hazırlandığını ve gerçek olmadığını ifade etti.

İddia ilk olarak hiciv amaçlı içerik üreten Thin Air Today isimli bir internet sitesinde ortaya atıldı.

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