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Pasifik'te 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı can kaybı var

Pasifik'te 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı can kaybı var

09:3917/12/2024, Salı
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Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü
Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında meydana geldiği bildirildi. Yerin yaklaşık 57 kilometre derinliğinde kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı.

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti. Yerin yaklaşık 57 kilometre derinliğinde kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında meydana geldiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, depremde 1 kişi öldü.


#DEPREM
#Vanuatu
#Pasifik

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