Dünya Pekin Büyükelçisi Önen Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çinden tahliye edeceğiz
ASYA

Pekin Büyükelçisi Önen: Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz

Pekin Büyükelçisi Önen, "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüsü Çin'den dünyaya yayılmaya devam ediyor.
Koronavirüsü Çin'den dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Pekin Büyükelçisi Emin Önen'in açıklamalarında;

“Ölüm sayısı 106’ya ulaştı. Vaka sayısı da 6 bini geçmiş vaziyette. Karantinaya alınanların sayısı 44 bini geçmiş vaziyette.

  • Şu aşamada Çin’in birçok eyaletinde büyükşehirlerde Vuhan şehrinde karantina şartları uygulanıyor. Otobüs ulaşımı durdurulmuş vaziyette.

Şunu da ifade etmem lazım. Türkiye’de bazı sosyal medya hesaplarında çok abartılı yanlış bilgiler, halkı paniğe sevk edecek yanlış bilgiler de dolaşıyor.

Biz tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Vuhan’da 32 vatandaşımız var.

Koronavirüs'lü hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada
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Koronavirüs'lü hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada
Çin'de 81 kişinin yaşamını yitirdiği 'Koronavirüs' ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda sedye üzerinde yatan kişinin istemsizce hareket ettiği ve kriz nöbeti geçirdiği anlar böyle görüntülendi. Ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybının 81'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtildi.

Biz de resmi girişimlerde bulunmuştuk. 32 vatandaşımızı çıkartmak için girişimlerimize başladık.

Hiçbir vatandaşımızda virüsle alakalı bir durum tespit edilmedi.

Biz Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Türkiye’den gelecek ambulans uçakla beraber, içinde uzman doktorların da bulunduğu uçakla beraber vatandaşlarımız Türkiye’ye gelecekler.

Belli bir karantina şartlarının uygulanacağı şüphesiz. Sevindirici tarafı herhangi bir vatandaşımızda vaka tespit edilmiş değil.

Hem onların sağlığı, hem ülkenin sağlığı açısından belli bir prosedür uygulanacak.

Çin genelinde bize kayıtlı 6 bin vatandaşımız var, diğer başkonsolosluklarımızla irtibat halindeyiz.

Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz, zaten ilan ettik numaralarımızı.

Çin’e özgü sosyal medya hesaplarında chat grubu kurduk, oradan da yazıyorlar.

Turizm, iş amaçlı gelen Türk vatandaşları da bize ulaşmış vaziyette. 32 vatandaşımız Wuhan’da bulunan vatandaşımız.

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