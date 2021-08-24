Dünya Pençşirkuşatması
ASYA

Pençşir kuşatması

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle ülkede başlayan kaosa şimdi de çatışma ve kuşatmalar eklendi. Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, muhalefetin birleştiği Pençşir’i üç koldan kuşatma altına aldı. Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab şehirlerinde gerilim zirve yaptı. Taliban üç bölgeyi “şeytani düşman” olarak tanımladı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Pençşir kuşatması
​Pençşir kuşatması

Afganistan’da ABD’nin çekilmesinin ardından yaşanan kaos devam ediyor. Bazı vilayetlerde çatışmalar devam ederken, Taliban 3 koldan muhaliflerin toplandığı Pençşir’i kuşatma altına aldı. Afganistan’da günlerdir süren tahliye kaosuna şimdi de çatışma ve kuşatmalar eklendi.

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3 İLÇEDE ÇETİN MÜCADELE

  • Ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinden olan Bağlan ilinde Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab ilçelerinde gerilim zirve yaptı. Yerel güçler önceki gün bu ilçelerde kontrolü ele geçirdiği ilan etti. Ancak Taliban yeniden operasyon başlattığını duyurdu. Dün öğle saatlerinde kontrolün yeniden sağlandığı duyuruldu.

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“ŞEYTANİ DÜŞMAN” TEMİZLENDİ

Taliban güçlerinden yapılan açıklamada 3 bölgenin “şeytani düşmandan” tamamen temizlendiğini ifade edildi. Ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunu başkent Kabil’e bağlayan ana yol üzerinde bulunan Bağlan vilayeti yaklaşık 750 bin nüfusa sahip. Yaklaşık on gün önce Taliban’ın kontrolüne geçen vilayetlerin çoğunluğu Tacikler’den oluşuyor. 16 ilçenin bulunduğu bölgede yerel halk Taliban’a karşı silahlı mücadele kararı almıştı. Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud’un yerel halka destek verdiği iddia ediliyor.

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ÇATIŞMAYA HAZIRIZ

  • Pençsir’deki muhaliflerle, yürütülen uzlaşma çabaları da sonuç vermedi. Yerel kaynaklar Taliban’ın Ahmed Mesud ve destekçilerine karşı 3 bin kişilik silahlı güç gönderdiğini belirtiyor. Taliban kaynaklarından yapılan açıklamada bölgenin 3 ayrı koldan kuşatıldığı aktarılıyor. Ahmed Mesud’a yakın kaynaklar bölgeye gönderilen Taliban güçlerini pusuya düşürüp ağır kayıplar verdirdiğini iddia etti. Ancak Taliban kaynakları iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Mesud’un Sözcü Ali Maisam Nazary, yabancı basın yayın kuruluşlarına açıklama yaparak “uzun vadeli çatışmalara” hazır olduklarını söyledi. Nazary, “Taliban ile bir barış anlaşmasının koşulları, ademi merkeziyetçilik, sosyal adalet, eşitlik, haklar ve herkes için özgürlük sağlayan bir sistemdir” dedi.

Ahmed Mesud
Ahmed Mesud

Batı’dan destek istedi

Alman basınına konuşan Ahmed Mesud ise, Avrupa’yı kendilerine destek vermeye çağırdı. Batı'dan Taliban’a baskı yapmalarını isteyen Mesud, Avrupa’nın ciddi bir göç dalgası ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Mesud, “Ülkelerinizdeki mültecilere harcadığınız fonların küçük bir kısmıyla, bir miktar siyasi baskı ve direnişin desteğiyle, kalıcı bir barışa ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.

Kabil'de memurlar görevine döndü

  • Kabil’de sivil halk hayatına döndü. Araç trafikleri tekrar oluşmaya başladı. Kabil’in meydanında gerginlik azaldı. Devlet memurları görevlerine döndü. Taliban kadın memurlara görevlerine dönmesini söylemelerine rağmen işe gitmiyorlar. Devlet dairelerinde bulunan Taliban sorumluları erkek memurların yoklamalarını alıyor ama gelmeyen kadınlar için işlem yapılmıyor.
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