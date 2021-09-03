​Pençşir’de çatışıyorlar

Afganistan’ın Pençşir vilayetinde Taliban ile Tacik kökenli Ahmed Mesud’un öncülük ettiği yerel güçler arasındaki çatışmalar ikinci gününü doldurdu. Pençşir’deki silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi’nin Sözcüsü Fehim Deşti, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 40’tan fazla Taliban mensubunu öldürdüklerini öne sürdü. Taliban’ın Baglan vilayeti tarafından 3 koldan, Serşed, Çarkıfelek ve Havuk geçidinden saldırdığı öğrenildi. Afganistan medyası da çatışmalarda Pençşirli 2 komutanın öldürüldüğünü duyurdu. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Taliban liderleriyle Pençşir’deki liderlere diyalog çağrısında bulundu. Birlik Başkanı Ahmed Reysuni ve Genel Sekreteri Ali Karadaği imzasıyla yayımlanan açıklamada, “Afgan kardeşler arasındaki iç çatışma ve silaha başvurmak her durumda haramdır ve caiz değildir” denildi.
TALİBAN’IN ALAMADIĞI TEK VİLAYET
- Başkent Kabil dahil ülkenin neredeyse tamamına hakim olan Taliban’ın alamadığı tek vilayet Pençşir. Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud öncülüğünde toplanan gruplar, Kabil’e 50 km uzaklıktaki Pençşir’e konuşlanmıştı. Bölgeyi savaşarak almak istemediğini açıklayan Taliban, daha fazla kan dökülmemesi için kendilerine direnen gruplarla müzakerelere başlamış, ancak görüşmelerden sonuç alınamamıştı.