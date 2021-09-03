Dünya Pençşirde çatışıyorlar
ASYA

Pençşir’de çatışıyorlar

Afganistan’ın Pençşir vilayetinde Taliban ile Tacik kökenli Ahmed Mesud’un öncülük ettiği yerel güçler arasındaki çatışmalar ikinci gününü doldurdu. Pençşir’deki silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi’nin Sözcüsü Fehim Deşti, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 40’tan fazla Taliban mensubunu öldürdüklerini öne sürdü...

Ayşe Mine Alioğlu Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
​Pençşir’de çatışıyorlar
Taliban’ın Baglan vilayeti tarafından 3 koldan, Serşed, Çarkıfelek ve Havuk geçidinden saldırdığı öğrenildi.

Afganistan’ın Pençşir vilayetinde Taliban ile Tacik kökenli Ahmed Mesud’un öncülük ettiği yerel güçler arasındaki çatışmalar ikinci gününü doldurdu. Pençşir’deki silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi’nin Sözcüsü Fehim Deşti, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 40’tan fazla Taliban mensubunu öldürdüklerini öne sürdü. Taliban’ın Baglan vilayeti tarafından 3 koldan, Serşed, Çarkıfelek ve Havuk geçidinden saldırdığı öğrenildi. Afganistan medyası da çatışmalarda Pençşirli 2 komutanın öldürüldüğünü duyurdu. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Taliban liderleriyle Pençşir’deki liderlere diyalog çağrısında bulundu. Birlik Başkanı Ahmed Reysuni ve Genel Sekreteri Ali Karadaği imzasıyla yayımlanan açıklamada, “Afgan kardeşler arasındaki iç çatışma ve silaha başvurmak her durumda haramdır ve caiz değildir” denildi.

Yeni Şafak sordu Taliban Disiplin Komutanı Rahimullah cevapladı: Taliban askerleri cezalandırılıyor mu?
OYNAT 06:57
Yeni Şafak sordu Taliban Disiplin Komutanı Rahimullah cevapladı: Taliban askerleri cezalandırılıyor mu?
Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, Taliban Disiplin Komutanı Müftü Rahimullah ile röportaj yaptı. Kurdukları şikayet ve cezalandırma komisyonunun işleyişi hakkında bilgi veren Rahimullah, Karagöz'ün 'Taliban içinde cezalandırma nasıl işliyor?', 'Taliban askerleri yargılanıyor mu?' 'Sivil halkın hakları gözetiliyor mu?' sorularını tek tek yanıtladı.

Bize karışan olmadı: Dün nasılsa bugün de öyle
DÜNYA
Bize karışan olmadı: Dün nasılsa bugün de öyle

Ahmed Mesud
Ahmed Mesud

TALİBAN’IN ALAMADIĞI TEK VİLAYET

  • Başkent Kabil dahil ülkenin neredeyse tamamına hakim olan Taliban’ın alamadığı tek vilayet Pençşir. Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud öncülüğünde toplanan gruplar, Kabil’e 50 km uzaklıktaki Pençşir’e konuşlanmıştı. Bölgeyi savaşarak almak istemediğini açıklayan Taliban, daha fazla kan dökülmemesi için kendilerine direnen gruplarla müzakerelere başlamış, ancak görüşmelerden sonuç alınamamıştı.
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